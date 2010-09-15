Нардеп Горіна «план» з народження дітей виконала

Народний депутат з ПР Ірина Горіна народила в середині серпня сина. Свого маленького нащадка батьки назвали Єгором. «На кого більше схожий? Він ще дуже маленький, все ще буде змінюватися, тому поки важко сказати», - каже нардеп Горіна. Але поводить себе немовля вже як справжній чоловік. «Поки у нас «день бабака» - то їсть, то спить. Він тільки пізнає, коли день, а коли ніч», - пояснює молода мама. А от сама Ірина вже напевно й забула, що таке солодкий здоровий сон, бо просто не висипається. Хоча каже, що була готова до цього. Доглядати за дитиною допомагає її старша донька Катя, а чоловік взяв на себе всі матеріальні турботи. «Поки ми були в пологовому будинку, чоловік все підготував, починаючи від памперсів, колясок і закінчуючи освіжувачем повітря. Всі дрібниці були готові» ,- розповідає Горіна. В кінці вересня батьки будуть хрестити маленького Єгора. На запитання, чи збирається пані Ірина ще народжувати, відповіла, що ні. «Я свій план виконала», - жартує політик. Двадцять три роки тому тоді ще 20-річна Ірина народила доньку Катю. «Чесно сказати, це був дуже важкий період у моєму житті. Мама вмирала від раку. Я навіть погано пам'ятаю коли у Каті почали різатися зуби, коли було перше «агу». У нас практично навіть фотографій Катиних дитячих немає. Зараз це зовсім інша історія, я дуже щаслива, веду щоденник, переживаю кожну мить, насолоджуюся кожною хвилиною», - каже молода мама Ірина Горіна.