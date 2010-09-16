Как Медведев день рождения праздновал (ФОТО)

День рождения президента – событие национального масштаба. Но не все любят, подобно Виктору Януковичу, праздновать с размахом. Президент России Дмитрий Медведев отпраздновал юбилей вполне скромно. Главе РФ исполнилось 45 лет. Свой день рождения Медведев отметил в Сочи, в южной резиденции Бочаров Ручей, где собралась его семья. Президент приехал к морю не ради праздника - здесь он оказался с рабочей поездкой. На этот день никаких важных встреч у Медведева запланировано не было и можно было спокойно отдохнуть в кругу близких. Президент признался, что день рождения для него - семейный праздник. Министры, политики, губернаторы, которым президент постоянно прививает ненависть к коррупции, воспользовались поводом и в один голос заявили, что не будут дарить главе государства дорогие подарки. Многие ограничились только телеграммами. «Какие подарки?! - заметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. - Это же признак коррупции! И вообще, я в оппозиции, о каком подарке может идти речь?». С днем рождения самого молодого российского лидера также поздравили главы многих стран - Азербайджана, Армении, Казахстана, Франции и Германии. Канцлер Ангела Меркель, президент Николя Саркози и президенты стран СНГ при этом лично позвонили Медведеву. Исключением не стал и Президент Украины Виктор Янукович. А вот главный союзник РФ - президент Белоруссии Александр Лукашенко - 45-летие российского лидера проигнорировал. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что Дмитрий Медведев также не стал поздравлять Лукашенко с его днем рождения 30 августа. Сюрприз к юбилею президента приготовил друг именинника - премьер Владимир Путин. Но какой именно это был подарок, Владимир Владимирович решил сохранить в секрете. По материалам Утро.ru, фото – Ura.ru