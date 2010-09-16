Аферисты хотели использовать Кужель «по полной»

Как правило, наши политики не любят рассказывать о своей частной жизни. Но тем, кто согласился принять участие в новом проекте «Без мандата», придется раскрыть некоторые секреты. Ведь им предстоит прожить несколько дней в обычной украинской семье под постоянным прицелом телекамер. По правилам шоу, в первые два дня новоприбывший член семьи оставляет за порогом все атрибуты своего привычного образа жизни: телефон, охрану, помощников и депутатский мандат. Он помогает семье вести хозяйство, решать бытовые проблемы и занимается обычной домашней работой. А вот на третий день политик уже может воспользоваться всей своей властью. И - помочь семье в каком-то трудноразрешимом вопросе, пишет КП в Украине. Политик Александра Кужель, побывав на съемках во Львове, сразу раскусила корыстные планы аферистов. Оказалось, ее временная семья очень рассчитывала на влиятельного жильца. Дом, в котором встретили политика, - старый, австрийский. Александра и раньше говорила: «Я больше всего ненавижу старые дома, я чувствую эту энергетику…». Но депутат понятия не имела, куда ее направят создатели проекта. Проблема вырисовалась сразу же. На первом этаже дома кто-то из хозяев вынес несущую стену. И по потолку, и по стенам здания пошли трещины. В доме всего 12 квартир, и все теперь страдают от этих трещин. В первый же день Кужель начала подозревать что-то не то и заявила хозяевам: «Вы не живете в этой квартире! И потолок отвалился как-то странно. Я знаю, как падают потолки, на меня когда-то чуть не обвалился. Вы - обманщики!». А хозяева в свою очередь начали негодовать, что никто не принимает во внимание их интересы. Началось журналистское расследование. Что из этого всего получится - будет видно в эфире.