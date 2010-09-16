Милевский крутит любовь с певицей? (ФОТО)

Нападающего киевского «Динамо» Артема Милевского регулярно видят в обществе ярких красоток. К слову, никто из них надолго рядом с футболистом не задерживается. Но в последнее время его стали часто замечать в компании Анны Бурой – участницы группы XS. Недавно Милевский был замечен на концерте рэппера Тимати в киевском ночном клубе. Тогда Артем и его компания славно погуляли. Дорогое шампанское, ароматный кальян, зажигательные танцы до упада. В тот вечер Миля был просто нарасхват. Но особое внимание он уделял одной единственной девушке – Ане из «XS». Она была тише и скромнее остальных. Но, похоже, пузырьки от шампанского ударили певице в голову: она немного побледнела и с трудом поднималась с диванчика. Артем ухаживал за слегка подвыпившей красоткой и смотрел на нее с особой нежностью. Но Аня не спешит афишировать свои отношения с Милевским: «Мы с Артемом просто друзья», – отмахивается певица.– Познакомили нас общие приятели недавно, пару месяцев назад. С тех пор встречаемся всей компанией, проводим время так, как это обычно делает молодежь». Кроме того, девушка не помнит ничего особенного с концерта Тимати. «Был обычный вечер, гуляли допоздна, затем разъехались по домам, – говорит девушка. – Да и особых нежных взглядов Артема на себе я не ловила». Тем не менее, брюнетка признается, что время от времени они встречаются с Милевским, но не наедине, а с друзьями. При встрече парочка целуется, но дальше не доходило. «Я давно люблю футбол и смотрю матчи «Динамо» и сборной Украины, – сознается Бурая. – Хожу на стадион поболеть, но без фанатизма. Последней раз была на матче против «Аякса». Кстати, артистку на трибунах видели в обществе теннисистки Ксюши Милевской, младшей сестры футболиста, которая приехала в Киев из родного Минска. Девушки ходили на матчи Лиги чемпионов. По материалам «Блик»