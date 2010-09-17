В Доминикане Дорожкина второй раз родилась на свет (ФОТО)

Известный украинский дизайнер Диана Дорожкина чуть не утонула во время отдыха в Доминиканской республике. Не смотря на работу над новой коллекцией и выпуск именной парфюмерной линии, Диана Дорожкина всё-таки выкроила время на отпуск, который решила провести в Доминиканской республике. На курорт Пунта Кано Диана прилетела прямо из США, где была на переговорах с рядом известных фирм о сотрудничестве и серии предстоящих модных показов. «Большинство моих заграничных путешествий связано, как правило, с работой, и отдохнуть в таких поездках практически невозможно», - рассказывает дизайнер. - Иногда я до такой степени устаю, что мне хочется пассивного отдыха. Хочется просто полежать русалкой на берегу моря или океана». Именно с этой целью «королева корсетов» и прилетела в Доминикану, где в течении недели расслаблялась и всячески оздоравливалась – ходила в спортзал, пила свежевыжатые соки из экзотических фруктов, ела морепродукты, купалась и загорала. «Во время нашего пребывания в Пунта Кано в океане был шторм и у берега бушевали настолько высокие волны, что в воду могли зайти только самые рисковые, и я, конечно же, была в их числе», - говорит Диана. «Я почувствовала, что значит попасть в волну и в полной мере ощутила, что такое стихия. Волна оказалась гораздо выше моего роста и кружила меня так, что с берега был виден только кончик моей развязавшейся чалмы». На помощь Диане пришла Анжелика Кузнецова – подруга и официальный представитель Дианы Дорожкиной в США. «Увидев как я кувыркаюсь, она тут же кинулась меня спасать. Если бы не она, эти волны могли бы просто затянуть меня в море», - рассказывает дизайнер. В неравной схватке с океаном были потеряны очки и чалма. Купальник, к счастью, отстался, хотя и слегка «съехал». Лёгким движением руки он был водружен на место, а его хозяйка, не смотря на пережитый стресс, выглядела абсолютно невозмутимой. «Я была счастлива, что выжила, - говорит Диана. - Хотя океан всё-таки отказался выдавать обратно мою чалму и очки».