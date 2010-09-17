Леонид Кравчук презентовал свою книгу во Львове (ФОТО)

Во Львове открылся 17-й Львовский форум издателей, где Леонид Кравчук не упустил возможности рассказать о своих литературных предпочтениях. Экс-президент считает, что современным интеллектуалом Украины можно назвать Дмитрия Павлычко — остальные «от европейских интеллектуалов еще очень сильно отличаются». «Наши интеллектуалы еще наполовину невольники в своих действиях. Рабство, которое нам навязала наша система, выдавливается из них очень медленно. Кстати, не только из них, но и из каждого из нас. Борис Олийнык — талантливый поэт — он пишет про Януковича, а Забужко уже не напишет. Вот и разница между современными интеллектуалами и пионерами. И если пионеров воспитывают в покорности, то они и остались покорными на всю жизнь», - отметил Кравчук. На 4 дня Львов превратился в книжную столицу Европы. Здесь собрались более чем 800 издателей и писателей из Польши, России, США, Германии, Литвы. Гости и участники могут наслаждаться интеллектуальными разговорами о новых книгах, авторах, вести литературные дискуссии, говорить о поэзии и слушать поэтов. Посетителей развлекают концертами, театральными действами, «круглыми столами» и всевозможными презентациями. Любителям современной литературы тоже достаточно пищи для ума: на литературный фестиваль прибыли свыше 290 писателей и поэтов из 24 стран мира — стран СНГ и Балтии, Западной Европы, Азии и США. ВИП-ы тоже не оставили без внимания главное литературное событие года. Здесь можно увидеть владелицу агентства Karin Владу Прокаеву, первого президента Украины Леонида Кравчука, а также супругу экс-президента Катерину Ющенко. Среди почетных участников фестиваля - автор мировых бестселлеров, писатель из Норвегии Юстейн Гордер. Его роман об истории философии «Мир Софии» прочитали 30 млн. читателей в 53-х странах мира. Гордер презентовал новый роман «Замок в Пиренеях». Традиционно во Львовском оперном театре назвали победителей конкурса «Лучшая книга 17 Форума издателей». Но сначала со сцены звучали поздравления. Первое - заочное, от Президента Украины Виктора Януковича, которому плотный график не позволил посетить важное книжное событие. Приехала на конференцию и жена предыдущего президента Екатерина Ющенко, пишет «Главред». По материалам «Росбалт Украина»