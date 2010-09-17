Громова устроила home party на лужайке загородного дома (ФОТО)

Дизайнер Ольга Громова в четверг вечером в рамках Ukrainian Fashion Week показала свою коллекцию весна-лето 2011 «Оnly Good News». Гостей на представление она пригласила в свой загородный дом. Проехать к Громовой помогали большие стенды, расставлены по новообуховской трассе, а потом уже в самом поселке, на которых была изображена Громова. На них и было указано, через сколько метров и куда надо поворачивать. Не увидеть издалека дом Громовой было невозможно. Машины на улице стояли в два ряда, а найти свободное место водителям помогали парковщики. К самому дому вела красная ковровая дорожка, освещенная факелами. У ворот друзей встречали хозяева дома Ольга Громова с мужем Саймоном Джекменом. Они приглашали гостей пройти на большую лужайку позади дома, где и проходила fashion home party. Надо сказать, общая картинка пати впечатлила многих гостей. Возле особняка расставили удобные мешки-кресла, столы и холодильники с надписью Help Yourself (это предавало гостям чувство собственного дома, ведь в чужой холодильник не полезешь), шатер-бар возле бассейна. К спиртным и горячим напиткам предлагались красная икра и фаршированные яйца и рыба, оливье и сельдь под шубой, соленые огурцы и картофель с отбивными. Среди гостей Ольги Громовой были глава оргкомитета UFW Ирина Данилевская и соучредитель UFW Александр Соколовский, художники Илья Чичкан и Маша Шубина, дизайнеры Оксана Караванская с мужем, Алексей Залевский и Виктор Анисимов, стилисты Ирина и Вячеслав Дюденко, редактор Elle Соня Забуга, издатель Ирина Турбаевская, телеведущие Ольга Фреймут, Татьяна Рамус и Маша Жулай. Приехала и владелица Фаворит VIP Клуба Евгения Губская. Оказывается, с Громовой ее связывают не только дружеские, но и деловые отношения. Ольга работала над интерьером клуба Губской. Супруга народного депутата Богдана Губского также рассказала, где они семьей проводили летний отпуск. «Мы ездили в Африку. Были на самом настоящем сафари. Ощущения от этой поездки просто не возможно описать. Я думала, что в этой жизни меня уже ничем не удивишь, но, оказалось, что это не касается Африки», - с восторгом рассказала Губская. Торжественную музыку время от времени сменяли развлекательные «номера». Первым таким был «заплыв» аквалангиста. На дне бассейна из камней он выложил слово Gromova. Несколько раз на деревьях появлялись световые проекции. А потом был показ коллекции Ольги Громовой…