Янукович и Медведев проехались на «Победах» (ФОТООТЧЕТ)

Президенты Украины и Российской Федерации Виктор Янукович и Дмитрий Медведев, как и обещали, приняли участие в Международном автопробеге, посвященном 100-летию первого автопробега по маршруту Санкт-Петербург - Москва - Киев. Надев удобные «гоночные» куртки, вооружившись улыбками и хорошим настроением, президенты сели за руль «Побед» и тронулись. Стартовали из населенного пункта Хомутовка в Глухов на Сумщине. Кстати, авто Виктора Федоровича - с номерными знаками «Дружба».