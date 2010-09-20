Шубіна прийшла до Франчук в спортивних штанах (ФОТО)

В галереї сучасного мистецтва KyivFineArt відбулось відкриття спільного проекту галерей KyivFineArt та Yvon Lambert Galleri. Власниця галереї Тетяна Франчук запевнила всіх, що ця виставка - початок нового міжнародного етапу їх сумісної діяльності, адже в подальшому планується проводити подібні події регулярно. В нинішній експозиції були представлені твори найвідоміших художників сучасності з колекції Yvon Lambert Galleri, а саме Аарона Янга (США), Дугласа Гордона (Великобританія), Картер (США) та Крістіан Ветер (Швейцарія). На презентації проекту можна було побачити Анжеліку Рудницьку та Олександра Бригинця. А найепатажнішою парою було відоме подружжя художників Ілля Чічкана та Маші Шубіної, які здивували своїм зовнішнім виглядом усіх присутніх. Маша була в зелених спортивних штанах, до яких взула червоні модельні босоніжки.