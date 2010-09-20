Как Огрызко с Плющом медовуху пили (ФОТО)

В киевском этноцентре «Мамаева Слобода» прошел ХІ Международный фестиваль цыганского искусства «Амала-2010». На празднике выступили известные коллективы и исполнители из Украины, Венгрии, России, Польши, Чехии, Норвегии и Словении, которые развлекали гостей зажигательными цыганскими народными и современными песнями и танцами. Гостей встречали на цыганских кибитках и с песнями отвозили прямо в центр событий. Желающие могли прокатиться также на телегах или верхом, выпить медовухи. Среди гостей были замечены политик Александр Бригинец, певица Анжелика Рудницкая, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко, политик Иван Плющ и другие. Песнями и танцами гостей встречали участники цыганского хора «Кияни», украинского народного хора «Либідь» и ансамбля танца «Відродження». По дороге в табор гости встретили цыганских и украинских мастеров народных ремесел и промыслов, у которых можно было приобрести сувениры. Желающие могли собственноручно изготовить подкову на счастье или вылепить что-нибудь из глины. Также гости увидели кортеж цыганской свадьбы и выступления кукол-аниматоров.