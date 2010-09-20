Любимый бутик Довгого сделал Власенко подарок

Десять лет прошло с того момента, как на Софийской площади в Киеве открыли бутик итальянской мужской одежды, обуви и парфюмерии Ermenegildo Zegna. По этому поводу на днях устроили небольшую вечеринку. Поднять бокал вина за дальнейшее процветания модного лейбла пригласили клиентов магазина и просто друзей, а на выходе еще и подарки раздавали. Галстуки от Zegna достались народному депутату от БЮТ Сергею Власенко и мужу Натальи Ковалко (она же дочь народного депутата от ПР Анатолия Кинаха) Александру. Кстати, на тусовке в бутике Zegna Наталья чуть ли не впервые была с мужем, которого так тщательно почему-то «скрывала» от глаз людских. Муж Натальи Александр - сын депутата 3-го созыва Михаила Ковалко, бывший зампред «Нефтегаза», а ныне юрист. Интересно, почему не было на праздновании секретаря Киевсовета Олеся Довгого, ведь Ermenegildo Zegna его любимый бренд деловой одежды?!