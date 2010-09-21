Стретович и Билозир засветились во Львове (ФОТО)

Во Львове прошел 17-й Львовский форум издателей, где собрались издатели и писатели из Польши, России, США, Германии, Литвы. Мероприятие посетили многие украинские ВИП-ы. Среди гостей были политики Владимир Стретович и Оксана Билозир, Олег Тягныбок, польский писатель Януш Вишневский, украинский правозащитник Мирослав Маринович, глава фонда «Відродження» Евгений Быстрицкий, писатели Оксана Забужко, Юрий Андрухович, первая леди Катерина Ющенко и другие. Гости и участники 4 дня наслаждались концертами, театральными действами, «круглыми столами» и всевозможными презентациями. Мероприятия форума и литфеста проводились во Дворце искусств, театре им. Заньковецкой, театре «Воскресение», театре им. Курбаса, областной филармонии, в музеях, художественных галереях, учебных заведениях, клубах, кафе и на улицах. В этом году форум прошел под девизом «Время читать».