Томенко обнял дерево, чтобы исполнилось его желание

Экскурсоводом по Золочевскому, Пидгорецкому и Олескому замкам был директор Львовской галереи искусств, герой Украины Борис Возницкий. В Золочиве Возницкий показал копию короны короля Данила Галицкого, которую тот получил из рук Папы Римского. Она из золота, жемчуга и драгоценных камней – топазов, гранатов, рубинов, сапфиров, цитронов. Ее вес – три килограмма. Хранится реликвия за толстым стеклом под строгой охраной. Подгорецкий замок, или как его называет Возницкий «Галицкий Версаль», сейчас в плачевном состоянии. Роскошный фасад требует тщательной реконструкции. Но еще больше усилий требует восстановление внутреннего убранства. Пустые обшарпанные стены – это все, что осталось после существования в замке санатория для больных туберкулезом. Кстати, не так давно американские ловцы приведений, подтвердили (пока неофициально), что в Подгорецком замке есть приведения. Скорее всего, это дух графини Жевусской, одной из жен бывшего владельца замка. По одной из легенд, польский граф из ревности замуровал ее живьем в стену замка. С тех пор ее призрак в белых одеждах и бродит по комнатам, «Если говорить об этих трех замках в целом, то они составляют один из лучших замковых маршрутов, если же рассматривать их в контексте отдельных сооружений, то, бесспорно, Олесский наиболее подготовлен, Золочевский – своеобразное открытие, а Подгорецкий – наиболее интересный», – сказал Томенко. Вишневецкий дворец и Збаражский замок на Тернопольщине представляли лично глава Тернопольской областной государственной администрации Михаил Цимбалюк и заместитель главы Тернопольской областной государственной администрации Ольга Гузар. В парке Вишневецкого дворца есть уникальное трехсотлетнее дерево. По местной легенде, если прикоснуться к нему и загадать желание, оно обязательно исполнится. Напомним, ныне продолжается второй этап акции «7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы». Области представляют своих номинантов. Всего их в списке 137.