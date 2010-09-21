Happy birthday, Mr. Ахметов!

Сегодня свой день рождения отмечает народный депутат, президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов. Самому богатому украинцу по версии журнала Корреспондент (его капитал оценили в $17,8 млрд.) исполнилось 44 года. Одним из первых именинника поздравил Президент Виктор Янукович. «Чрезвычайно ценю и глубоко уважаю Вас как мудрого и принципиального человека, настоящего профессионала, который своим неутомимым самоотверженным трудом сделал весомый личный взнос в становление и развитие отечественной экономики, повышения конкурентоспособности украинской продукции на мировых рынках», - говорится в поздравлении. Янукович также поблагодарил Ахметова за помощь в подготовку Украины к Евро-2012, пишет Корреспондент. «Невозможно переоценить Ваши достижения при подготовке Украины к Евро-2012, которые способствуют укреплению имиджа нашего государства на международном уровне и популяризации футбола в Украине», - отметил Президент. «Убежден, что присущие Вам личные деловые качества будут всегда помогать успешно реализовывать все творческие планы и замыслы, обеспечивая стабильное развитие предпринимательства, повышения благосостояния наших соотечественников», - заявил Янукович. Где и как отмечает Ахметов свой день рождения, неизвестно. Возможно, по доброй традиции он проводит этот день в кругу семьи в Донецке, по этому на заседании Верховной Рады его не было. А вот другой именинник народный депутат от НУ-НС Юрий Кармазин, не смотря на день рождения, на работу все-таки пришел. Сегодня политику исполнилось 53 года. В Раде Юрий Анатольевич был при полном параде: одет в праздничную вышитую сорочку и с улыбкой на лице. Кармазин принимал от коллег поздравление, цветы и подарки. Депутаты из фракции Литвина вручили Кармазину коробочку и это, кажется, Bluetooth для телефона, а главный «нунсовец» в Раде Николай Мартыненко преподнес имениннику большой букет красных роз, обнял и поцеловал.