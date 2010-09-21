Мисс Украина 2010: «Корону можно и купить» (ФОТО)

21 сентября 2010, 20:22

Катя Захарченко рассказывает о том, что ее связывает с Онищенко и чем она зарабатывала во Франции

«Мисс Украина 2010» Катя Захарченко не так давно была признана самой красивой девушкой нашей страны, но ее имя уже овеяно флером загадок и противоречивых слухов. Победительница конкурса красоты решила прояснить ситуацию и рассказала, сколько зарабатывала во Франции, чем расплатилась за корону и что ее связывает с владельцем «Мисс Украина» Александром Онищенко. Катя стала конкурсанткой «Мисс Украина 2010» всего за несколько дней до финала. Оказалось, это лишь случайное стечение обстоятельств. «Мне позвонили из моего модельного агентства Faces, а я как раз была дома в Одессе, и спросили, хочу ли участвовать. Я согласилась. Они периодически приглашают меня на съемки, показы, но я же последние полтора года живу и работаю в Париже, а в Украине почти не бываю — разве что на сессию приезжаю, поэтому приглашают все реже. А тут позвонили из Киева, потому что срочно искали замену нескольким девушкам», - рассказывает финалистка. - Слышала, что Валерия Толмачева, которая живет в Москве и является лицом Дома Юдашкина, проколола ногу, другая заболела, кто-то не смог приехать, а еще одна модель Кристина Буряк в тот день должна была быть на показе Кензо». Ради победы в конкурсе «Мисс Украина» Захарченко пришлось пойти на довольно серьезные жертвы. «У меня были цели. Повторюсь, я работала в Париже, у меня был вид на жительство, хорошая зарплата, большие перспективы, но с конкурсом я все это потеряла…. А здесь зарплата будет 50 тысяч долларов за год», - делится девушка. - По условиям контракта с парижским модельным агентством, который сейчас разрывается, если есть вид на жительство, значит, нужно выполнять обязательства, например, зарабатывать определенную сумму денег в месяц, как минимум, 1,5 тысячи евро. А сейчас у меня договор с «Мисс Украина», то есть я год должна находиться здесь, заниматься мероприятиями, благотворительностью». Кроме короны, победа в конкурсе принесла Кате Захарченко и множество негативных эмоций – слава оказалась нелегким испытанием. «Настроение ужасное и обидно, что после победы в «Мисс Украина 2010» меня только поливают грязью. В других странах к «мисс» относятся чуть ли ни как к национальному герою, у нас же гнобят. Если ты «Мисс США», то мужчины разрывают на себе рубашки, только чтобы ты расписалась у них на груди. Я отказалась от карьеры модели в Париже, а это не модель в Украине, получающая от силы 50 евро за показ, и все что о себе слышу — гадости, хотя корона перекрыла мне много путей», - жалуется победительница. Многие приписывают украинской красавице неоднозначные отношения с Александром Онищенко, который владеет агентством Faces и конкурсом «Мисс Украина». Даже мелькали слухи, что Захарченко и Онищенко вместе видели на отдыхе в Монако. Но Катя категорически отрицает близкое знакомство с бизнесменом: «Он - владелец моего агентства, которое, если я не ошибаюсь, приобрел пару месяцев назад. Я его первый раз увидела за день до конкурса, у нас была генеральная репетиция, мы перед камерой отвечали на его вопросы», - говорит девушка. Также Мисс Украина открещивается и от родственных связей с Сергеем Киваловым, который является президентом вуза в Одессе, где она учится. А, тем не менее, поговаривали, что она — его внебрачная дочь. «Вот это да! – удивляется Захарченко, - Я очень уважаю этого человека и он вообще в Одессе уважаемая личность, но я с ним даже не знакома». Для полноты картины девушка отрицает и наличие спонсора: «Да нет у меня никакого богатого любовника! У меня вообще парня нет! А корону можно купить, но тот, кто выигрывает таким образом, не поймет, что чувствовала я, став победительницей. Такой адреналин!». 30 октября состоится финал «Мисс Мира 2010» в Китае. Представительница нашей страны уже разработала план покорения зрителей. «Я работала в Китае, поэтому хочу обратиться к зрителям на их родном языке. А вообще там любят девочек в стиле бейби-фейс, то есть все такое яркое, блестящее, гламурное», - делится Захарченко. По материалам «Сегодня», фото - StarLife

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