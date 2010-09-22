Беременная Мерлени собирается уйти из большого спорта!?

Даже для людей, добившихся серьезного успеха в своей профессии, зачастую семья становится важнее карьеры. Олимпийская чемпионка по вольной борьбе 28-летняя Ирина Мерлени недавно оставила подготовку к Олимпиаде. Теперь она и ее муж - мастер спорта международного класса по вольной борьбе Андреем Микульчин - готовятся к появлению второго ребенка. Ирина рассказала о подробностях подготовки к предстоящим родам и о том, что дальше собирается делать со своей спортивной карьерой.



- Ирина, вы планировали второго ребенка?



Нет, это ребенок от Бога. Мы планировали, что второго малыша заведем после Олимпиады, чтобы было достаточно времени для подготовки к соревнованиям. Но все сложилось иначе. Я начала тренироваться и понемногу набирать форму, но вдруг узнала, что беременна. Честно говоря, я очень обрадовалась. Мне действительно хотелось второго ребенка. Как раз подрастает мой старший сын Артурчик – ему будет 4 года.



- Как отреагировал муж на известие о беременности?



Он был доволен, так как тоже очень хотел второго ребенка.



- Пол уже известен?



Еще нет, для нас это будет сюрприз. Когда я ждала первенца, хотела мальчика. А теперь я буду рада ребенку любого пола.



- Будет ли муж присутствовать при родах?



Он не сможет этого сделать, так как мне будут делать кесарево сечение. Во время первых родов было то же самое. У меня очень крепкие мышцы и из-за этого получилось так, что я пыталась родить сама, но не смогла.



- Когда вы ожидаете появления ребенка на свет?



Мы пытались подсчитать, но пока сами путаемся в сроках. Скорее всего, это произойдет в феврале.



- Вы уже сообщили сыну, что у него будет брат или сестра?



Конечно, он уже знает. Отреагировал с большим энтузиазмом и теперь требует сразу и братика, и сестричку.



- Придерживаетесь специальной диеты?



Абсолютно никакой особой системы питания нет. Разве что, ем много овощей и фруктов. Стараюсь не употреблять слишком жирную и жареную пищу. А вообще я настолько устала от всевозможного специального питания и бесконечных тренировок, что хочется перестать придерживаться строгих графиков. Публичный образ жизни сейчас меня не прельщает. Например, я провела недавно три недели в Сингапуре на Юношеских Олимпийских играх, где поддерживала команду. И эта общественная жизнь немного утомила. Хочется побыть с семьей, может быть даже съездить вместе на море.



- Вы уже купили какие-то вещи для ребенка или заранее не хотите ничего делать?



Я не люблю заглядывать вперед. В спорте тоже никогда ничего не загадывала. Мне очень хотелось победить, но я не планировала, что займу определенное место. Сейчас хочу удачно выносить, родить здорового и счастливого ребенка. А уж потом можно подумать и о покупках.



- Где вы планируете рожать?



В Хмельницком у мамы. Мне там удобнее, потому что рядом будет родной человек, мама поддержит и поможет при необходимости.



- Вы планируете пользоваться услугами няни после рождения ребенка?



Когда родился Артур, мне помогала няня. Тогда нельзя было поступить иначе – я довольно быстро вернулась к тренировкам. А теперь не знаю, захочу ли я вернуться в спорт. Если нет, то, думаю, справлюсь без помощников.



- Вы подумываете о завершении спортивной карьеры?



Сейчас мне трудно об этом говорить. После рождения Артура, например, я не собиралась возвращаться в спорт. Но так получилось, что во время беременности набрала много лишнего веса и мне хотелось побыстрее вернуться в форму. Весила около 70 кг, а ведь я привыкла быть стройной, вести активный образ жизни – вот и начала опять тренироваться. Ну а тренеры увидели, как я страюсь и быстро сбрасываю вес, потому сказали, чтоб я готовилась к Олимпиаде. Сейчас думаю о том, что оставлять дома двоих маленьких детей и ездить на соревнования – это очень тяжело.



Фото «Новая», LiveStory