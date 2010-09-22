Шевченко та брати Капранови на прем’єрі фільму (ФОТО)

Українські інтелектуали прийшли на прем’єру документального фільму про операцію «Вісла». «Останню поїздку додому» Романа Крика презентували 21 вересня у Києві. Після того, як її покажуть ще у Львові, стрічка буде презентована і на кінофестивалях в Польщі, Німеччині, США та Канаді. Документальний фільм «Остання поїздка додому» розповідає про трьох мешканців Кобильниці Волоської, які в 1947 р. були насильно переселені на Мазури в рамках операції «Вісла»: Семену Крику було тоді 22 роки, Катерині Бутрим - 17, Катерині Гниді – 10 років. Нині вони вже літні люди вирушають в протилежному напрямку, здолати переселенський шлях і провідати рідне село. У 1947 р. в рамках акції «Вісла» було переселено 147 тисяч українців. У 2002 р. при переписі населення у Польщі 27 тисяч осіб, громадян Польщі, назвали себе українцями. На презентації стрічки побували директор Польського інституту в Києві Ярослав Ґодун, літературознавець Микола Жулинський, дисидент Василь Овсієнко, письменники Дмитро Стус та брати Капранові, депутат від БЮТ Андрій Шевченко та інші.