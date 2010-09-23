Ольга Фреймут: Сезон весна–літо-2011 буде блідий

Я поверталася додому пізно ввечері. Звикло дивилася під ноги, аби не пошкрябати улюблені туфельки. Раптом повз мене пройшли брудні босі ноги. Чоловік, якому вони належали, пришвидшив мій пульс – він був дуже стильний, хоча й брудний-пребрудний! Пастельне дрантя, на голові – коробка з-під Київського торту. Цього безпритульного я потім часто бачила на Майдані. Він щоразу був в обновці, підібраній на смітнику… А ще у мене є друг Назар. Він – дитина дуже заможних батьків. Я люблю його за добре серце й почуття гумору, але зневажаю за несмак. Востаннє Назарко змусив мене червоніти в кафе, куди прийшов у чорних туфлях, наче знятих із танцюриста Чапкіса. Назар доповнив їх джинсами та боксеркою! Він щось розповідав, а я тим часом думала: може, то не футболка, а комбідрес? Так ретельно вона була заправлена у штани… Ці дві історії – повчальні. Я щоранку відчиняю двері платтяної шафи і часом вдягаюся, як мій Назар. А десь зовсім поряд столичний волоцюга відкриває кришку сміттєбака й приміряє черговий непотріб. При цьому він більше заслуговує на перемогу в номінації «Найстильніший» у Best Fashion Awards. Про безпритульного розповіла не для того, аби на щоці забриніла сльоза. Просто модна весна наступного року буде схожою на нього. Неяскрава, бідна на перший погляд, але з багатим внутрішнім світом! На тижні моди в Нью-Йорку дизайнери справді дали зрозуміти, що сезон весна–літо-2011 буде блідий. Пудрово-рожеві й льодяно-блакитні відтінки залишатимуться модними ще півроку. Додасться чорний. Білий теж утримається. Але зі звиклого для нас лікарняного він стане глянцевим і ледь брудним. Це очевидно з колекції Donna Karan. Передбачливий білий вона зробила драматичним за допомогою драпірування в необхідних місцях. Я оцінила правильну інтерпретацію декольте: ніхто не довідається, що, крім великої душі, за пазухою нічого немає. Весна буде жіночною – у платті. Обтягувальні сукні або ж підперезані пасочками я розгледіла в усіх дизайнерів, які демонстрували свої колекції в Нью-Йорку. Акцент на талії – неминучий. Що ж, доведеться покірно втягнути живіт. Стосовно довжини. Вона буде до литки (Narciso Rodriges). Моя бабуся втішиться, бо любить казати: «Не показуй усе коліно зразу, покажи половину». Компактний верх і розчепірений низ розділятимуться тоненькими поясочками. До однотонних суконь неяскравих тонів додадуться плаття у дрібні квіточки (Marc by Marc Jacobs, Chris Benz). Наступної весни футболка поступиться місцем блузці (Rodarte, Carolina Herrera, Marc Jacobs,). Несподіваний дует сорочки й коротких шовкових шортів з високою талією видовжить ноги до вух (Vera Wang). Дизайнери вже другу весну поспіль намагаються нав’язати нам шортики, схожі на білизну. Торік особисто я милувалася ними винятково у вітринах бутиків та на сторінках модних журналів. Цього року теж не квапитимусь наряджатись у куці штанці. Ще й подружок відмовлю. Навіщо ворогам пишатися чужим целюлітом? Аксесуари наступного сезону мене не вразили. Зручне масивне та спортивне взуття нью-йоркські дизайнери рекомендують носити з делікатними платтячками. Marc Jacobs наче навмисно прибіднював модниць. На руки натягнув пластмасові масивні браслети, на голову – капелюхи-каструльки. Венеційські головні убори, які носили до цього, відкладемо дітям у спадок. Ось такі вони, модні вказівки від американців. Попереду – Міланський, Паризький, Лондонський, Український тижні моди… Знайти свій образ зможе кожен. Мій безпритульний, наприклад, зумів. Нехай навіть на смітнику.