Плющ о Тимошенко: Хлопці, дайте їй шарфа, а то вона вже посиніла

23 сентября 2010, 12:25

Пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова о Тимошенко

Плющ о Тимошенко: Хлопці, дайте їй шарфа, а то вона вже посиніла Пресс-секретарь бывшего президента Виктора Ющенко в интервью газете «Сегодня» рассказала, как ее шеф относился к Юлии Тимошенко. Может для многих будет и не удивительно, но по словам Ванниковой, Виктор Андреевич видел в Юлии Владимировной политическое животное – хорошенькую, но хитрую лису. «Я сейчас расскажу один случай, который многое объяснит, - начала Ванникова. - Однажды премьер Тимошенко пришла на встречу к Президенту Ющенко. Очень долго что-то рассказывала, в чем-то убеждала. Говорила, как это умеет Юлия Тимошенко, пылко, вдохновенно и увлеченно, остановить ее было нельзя. Виктор Андреевич всегда во время встречи делает пометки». «Так вот, - продолжила «голос Ющенко», - пока Виктор Андреевич ее слушал, то, между делом, нарисовал на листке бумаги лисичку с большим хвостом, ротик такой - с улыбочкой, с зубками, глазки такие - хитренькие. Рисунок был очень говорящим. Виктор Андреевич прекрасно понимал, с кем он имеет дело, с каким политическим животным – хорошенькой, но хитрой лисой». Оказывается, не только VIP.glavred’у становится жалко Тимошенко, когда видим ее в лютые морозы в осенних туфельках. Но и, например, Ивану Плющу. Он тоже не может смотреть, как синеет от холодов любительница дорогих марок одежды. «Расскажу историю про одну из последних встреч. Январь 2010 года. Церемония возложения цветов к одному из памятников. По протоколу принимали участие Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко и другие приглашенные высшие чины государства, был там и Иван Степанович Плющ. Приехал Виктор Андреевич, протокол всех разместил как должно на церемонии. Юлия Владимировна, как всегда, опоздала, чтобы все обратили на нее внимание. Было очень холодно. А Тимошенко была в туфельках на высоких каблуках, в тонком пальто. Даже смотреть на нее было холодно. Иван Степанович Плющ стоял, закутанный, как помещик Троекуров, в теплое пальто, в шапке-ушанке. Увидев Тимощенко, Плющ обратился к охране: «Хлопці, ну, дайте їй якогось шарфа, а то вона вже посиніла вся». На что Юлия Владимировна ответила: «Я пройшла тюрми, я прошла всі Майдани. Я не боюсь холоду». В ответ Плющ иронично заметил: «Конечно, Юля, на Майдане ты закутана в норку стояла». И правда, она ведь стояла в пальто, которое изнутри было подбито норкой». Фото - Радио Свобода, Donbass.U, TCH, Новый народ

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