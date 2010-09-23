Попов VS Черновецкий – костюм от Воронина против Zilli

С приходом в мэрию Александра Попова привычная жизнь рядовых чиновников изменилась. Служебные коридоры уже меньше напоминают модное дефиле, да и другие нюансы организации работы избавили мэрию от налета куртуазности. «Теперь приходим на работу раньше, стараемся не опаздывать, ведь Александр Павлович в 9 уже всегда у себя, а то и раньше. Вдруг вызовет! Черновецкий ведь раньше двух не объявлялся, да и его частенько не было на работе в принципе», — рассказали в одном из главков КГГА. Сотрудники говорят, что теперь во внутреннем дворе, где стоят обычно машины чиновников, стало свободно. Мол, люди Черновецкого, которые сейчас уже в мэрии не работают, приезжали с охраной, кроме того, на дорогих авто ездили их многочисленные помощники. В команде Попова охрана только у него, и появилась всего две недели назад. Да и помощников у его замов поменьше. «Молодая, амбициозная» команда Черновецкого внесла в мэрию новый стиль: одеваться от кутюр, принимать пищу только в брендовых ресторанах. У Попова все наоборот. Как рассказали нам его помощники, он носит костюмы от «Воронина», а в верхней одежде предпочитает удлиненные куртки или полупальто, потому что он сам часто ездит за рулем. При этом Леонид Черновецкий предпочитал передвигаться на машинах люксового уровня - сначала он ездил на «Майбахе», а затем пересел на «Роллс Ройс», а потом и вовсе купил себе вертолет. Предпочтения в верхней одежде у него также отличаются особыми притязаниями. Один из его любимых брендов - Zilli. Эту роскошную французскую марку одежды любят российские олигархи, политики и арабские шейхи. «Что касается часов, то у него обычные часы украинской марки. Но они ему очень дороги, потому что эта вещь связана с памятным событием в его жизни. Каким, он не говорит», — рассказала нам секретарь Попова Зинаида Куценко. По слухам, у первого заммэра наградные часы со времен работы в КГБ. А вот его начальник выбирает, как обычно, европейскую классику и носит на запястье Rolex, стоимостью $25 тыс. Неприхотлив Попов и в еде. Как рассказывают в мэрии, обедает он и его замы в большинстве случаев в столовой КГГА или заказывают обед к себе в кабинет из той же столовой. Зато Черновецкий слывет истинным гурманом. К примеру, он бывает нередким гостем ресторана «Эгоист», которым владеет жена его коллеги Анатолия Голубченко. Кстати, сидит Попов в бывшем кабинете Александра Омельченко на первом этаже, который раньше, по слухам, занимал зять мэра Вячеслав Супруненко. Если Черновецкий, придя в мэрию, взламывал замки, менял ночью таблички и завозил новую мебель, то Попов ничего подобного не предпринимал. Более того, первое время у всех его замов не было кабинетов, а потому они работали вместе в одной большой комнате. Остается только догадываться, действительно Попову близки такие демократичные радости быта или же это показательное выступления ради контраста с его предшественниками?! По материалам «Сегодня»