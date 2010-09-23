Ющенко доволен невесткой Лизой Ефросининой (ФОТО)

Когда Виктор Ющенко в очередной раз стал дедушкой, его радости не было предела. Пресс-секретарь бывшего президента Ирина Ванникова в интервью газете «Сегодня» рассказала, что Виктора Андреевича так впечатлило, когда у его невестки Лизы и сына Андрея родилась дочь, что он даже не нашел в себе сил некоторое время хранить информацию в тайне, как того хотели молодые родители. «Рождение внучки для Виктора Андреевича было огромной радостью. А когда они, Андрей и Лиза, назвали дочку Варей, то счастью Президента не было предела. Так ведь звали маму президента», - поделилась Ванникова. Впрочем, Виктор Андреевич доволен не только внучкой, но и невесткой и полностью одобряет выбор сына. О Лизе он говорит: «У мене гарна невістка». В свою очередь, сестра телеведущей Маши Ефросининой тоже приложила определенные усилия, чтобы стать своей в новой семье. Если предыдущая пассия Андрея Ющенко наотрез отказывалась говорить по-украински, то Лиза, попав в украиноязычную семью, тут же научилась. Неудивительно, что экс-гарант Украины так радуется тому, что сын остепенился и стал примерным семьянином. «Падение популярности в оранжевых массах у Ющенко ведь началось с того, когда в 2005 году всплыла история, где и как проводит время его сын Андрей», - рассказала Ирина Ванникова. Ющенко очень остро воспринял то, что тогда во всю муссировались кутежи его сына. Тем не менее, не смотря на довольно юный возраст, теперь бывший президент может быть спокоен: благодаря Лизе ему отлично удалось заработать репутацию образцового мужа и отца. По материалам «Сегодня»