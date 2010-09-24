Нардеп Бондаренко мечтала стать… укротительницей тигров (ФОТО)

Народный депутат от ПР Елена Бондаренко выросла в городе Макеевка в обычной семье: мама - медсестра, папа- шахтер. «Детство хотя и не было босым, но и обеспеченным также не было. Родители экономили на чем угодно, но не на газетах и книгах», - вспоминает политик. Это «самое сладкое время» у Бондаренко ассоциируется с мандаринами, велосипедом, санками, коньками и книгами. «У меня была своя грядка на мамином огороде, где я не совсем удачно посадила помидоры. Они выросли мелкими», - продолжает Бондаренко. Вообще, Елена много рассказывает о своей маме: «Благодарю Богу за то, что у меня такая мама. Еще в детстве она вела себя со мной как со сформированной личностью, всегда поддерживала, иногда баловала, поэтому я делилась с ней всеми секретами». Росла Елена Бондаренко, как еще рассказывала ее мама, спокойным и таким ребенком, на которого можно было положиться. Но были и «выходки» с ее стороны, за что, конечно, и наказывал. И в углу маленькая Елена стояла, и «ремня» получала. «Мама меня обычно отправляла в угол. А вот отец был очень строг. От его ремня я бегала по всему поселку», - с улыбкой вспоминает женщина. А еще в детстве маленькая Елена очень любила мечтать. Она хотела стать… укротительницей тигров. «И опасно, и интересно, и очень неординарно. Так мне тогда казалось. Сейчас считаю это неоправданным риском, во-вторых. А во-первых, жалко тигров, поэтому не люблю цирк и зоопарки. Животные все же должны быть на свободе». А во дворе Бондаренко жили домашние любимцы - кошка Муха и собачка Найда. Как и все дети того времени, Бондаренко ходила и в детский сад. Там были, как говорит политик, ее друзья, игрушки, большой сад и вкусные пирожки. «А не нравилось, конечно, что? Когда заставляли спать днем, наказывали за детские шалости, когда надо было готовиться к новогодних елок. Почему-то только одна девочка должна была быть Снегурочкой, а остальные - снежинками. А на самом деле всем девочкам хотелось быть Снегурочкой. Вот такая «несправедливость», - отшучивается политик. Кстати, возвращаясь к игрушкам. «У меня был пушистый медвежонок и маленький резиновый пупс. Однажды на день рождения мне подарили детскую коляску. Вот в нее я любила качать и мишку, и пупса. Потом были шахматы. Мне нравилась эта игра, потому что, как шутил мой папа, «раз-два, и в дамки». В школе первую пятерку Бондаренко получила по чтению, а двойку – по поведению. «А еще очень запомнилась момент, когда мне признались в любви сразу два мальчика, а мне нравился совсем другой. Я тогда размышляла: «Один несет мой портфель, второй подает пальто. Что же оставить моему парню, чтобы он мог меня помочь и угодить?», - смеется нардеп. О школьных годах Елене Бондаренко всегда будет напоминать и ее подруга, с которой она дружит с 14 лет. И ей не за чем возвращаться назад в прошлое, хотя «детские ощущения вернуть очень хочется». «Тогда яблоки казались вкуснее, цветы ярче, а жизнь - бесконечной праздником. Казалось, так будет всегда. Хочу вернуть детский оптимизм и непосредственность».