Ющенко изобразили на стенах церкви (ФОТО)

На сводах греко-католической церкви архистратига Михаила в селе Верин подо Львовом изобразили экс-президента Виктора Ющенко с женой Катериной и сыном Тарасом по правую руку от Богородицы «Ющенко с женой и младшим сыном символизируют украинскую семью, святое семейство, — объяснил газете «Сегодня» появление экс-президента настоятель церкви, отец Василий Говгера. — Ющенко — лучший президент, который был у Украины. Если Янукович будет таким или лучше, то и для него место под куполом найдется». По соседству с Ющенко изображены воины УПА, папы римские Бенедикта XVI и Иоанн Павел II, митрополит УГКЦ Андрей Шептицкий, глава греко-католиков Любомир Гузар и местные епископы. В одном из храмов Донбасса есть иконы с изображением и Президента Украины Виктора Януковича. На момент строительства этой церкви он был главой Донецкой облгосадминистрации. Кроме Богородицы и ангелов, на иконе были изображены патриарх Филарет, Владимир Рыбак (в то время мэр Донецка), ректор института искусственного интеллекта Анатолий Шевченко, генерал Кальмиусской Паланки украинского казачества Николай Пантелюк, а также шахтеры, металлурги и др. Объясняя появление Януковича на иконах, кардинал Любомир Гузар сослался на древний обычай: на главных иконах, помимо святых, изображать королей, князей, местную знать. Президенту ФФУ Григорию Суркису на его 60-летие коллеги подарили картину, на которой Григорий Михайлович изображен 3-летним мальчиком рядом с Моисеем.