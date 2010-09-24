Красавица Захарченко на Мисс мира будет в платье от Шаховской (ФОТО)

Конкурс «Мисс мира-2010» начнется только через месяц — 30 октября, но его участницы уже активно готовятся к своему бенефису. Представительница нашей страны Катерина Захарченко тоже времени даром не теряет и уже примеряет конкурсные платья, чтобы достойно представить Украину. «Платьев пошили много — тут и вечерние, и коктейльные, я еще даже не все и сосчитала, — рассказала Катя. — К примеру, вот это — нежно-пастельное дизайнер Стелла Шаховская расшила кристаллами Swarovski. Все они очень меленькие — их несколько тысяч». Несмотря на внешнюю сдержанность, у платья более чем смелый разрез на бедрах. Девушка обнаружила это, когда решила в нем покружиться на камеру. «Ой, какой большой», — только и сказала она. Пошито платье из натуральных шелка и шифона. Что же касается «внешней» подготовки, то, по словам Захарченко, она собирается «немного подзагореть — платье этого требует». Еще, возможно, уже перед самой поездкой посидит на диете «хотя особой такой необходимости в этом и нет». Пекин наша участница увидит не в первый раз. «По работе я была в Китае дважды. В общей сложности около двух месяцев прожила там. Жара — страшная. Да и вообще климат нездоровый — вес набираешь очень быстро, словно от самого воздуха полнеешь». Свой первый визит в Поднебесную девушка вспоминает со смехом: «Я приехала в феврале — в шубе, а там в это время в тени 30 градусов тепла! Более того, я набрала массу вещей — особенно еды. Запаслась рисом, гречкой. Дело в том, что я до этого была в Японии, а там все так дорого! Вот и решила перестраховаться. Но в итоге заплатила по $80 за каждый килограмм перевеса. Отдала почти $2000 за просто так». Китайским языком наша «Мисс» владеет не в совершенстве, но приветствовать зрителя на их родном языке сможет: «В свое время немножко нахваталась слов, так что пару фраз построить точно сумею». По материалам: «Сегодня»