Как жена Левочкина бриллианты себе присматривала (ФОТО)

Итальянская ювелирная марка Gavello очень любима ценителями драгоценностей во всем мире. Теперь ее монобренд открылся и в Киеве. Конечно же, украинские ВИП-ы не могли пропустить такое заманчивое свидание с «лучшими друзьями девушек». На официальное открытие ювелирного бутика собрались все сливки общества. Ради такого события в Киев вновь наведалась скандальная светская львица Ксения Собчак. Выразить свою любовь к бриллиантам пришли Остап Ступка, Ирина Данилевская, Аня и Алина Завальские, Лилия Подкопаева, Маргарита Сичкарь, Елена Литвин, Наталия Розинская, Зинаида Лихачева, Людмила Харив, Остап Ступка и многие другие. Кульминацией вечеринки был показ украшений, после которого Ксения Собчак развлекала гостей свежими анекдотами и импровизированными шутками. «На орехи» досталось, к примеру, Даше Диденко и сестрам Завальским. Все желающие могли потанцевать под пение Лаймы Вайкуле, которая, вопреки слухам, вовсе не выглядела беременной. Кстати, не обошлось и без счастливчиков - завершился праздник розыгрышем призов. Устроители приготовили для всех гостей, которые в начале вечера бросали в барабан свои именные визитки, подарок – дорогое украшение. Счастливая визитка оказалась у Остапа Ступки. Его жена Ирина тут же примерила драгоценный крест и осталась довольна. По материалам JetSetter