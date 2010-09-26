Бекхэм изменял Виктории, а Питт – Анджелине?!

O том, что Брэд Питт предал Анджелину Джоли, сообщил американский светский журналист Ян Гальперин. Репортер утверждает, что получил информацию от самой любовницы голливудского актера. Разлучницей оказалась 22-летняя французская модель Расин, подрабатывающая обслуживанием VIP-клиентов одной из авиакомпаний. Услугами фирмы, а заодно и девушки и воспользовался Питт, который периодически арендует реактивный лайнер для полетов из Лос-Анджелеса во Францию к Анджелине Джоли и детям, пишет газета «Сегодня». Другой признанный секс-символ Дэвид Бекхэм слухи об измене жене без внимания не оставил. Таблоид In Touch Weekly опубликовал интервью с элитной «ночной бабочкой» Ирмой Ничи. Девушка, ночь с которой стоит $10 000, призналась, что Дэвид несколько раз с ней встречался и занимался сексом. Представители футболиста опровергли информацию. Они назвали все сказанное ложью и нелепостью и собираются судиться с журналом. «Печально, что мы живем в мире, где могут печатать ложь и верить, что это сойдет им с рук. Мы примем законные меры», — цитирует слова пресс-атташе Бекхэма «Экспресс-газета». Третий неверный муж, актер Эштон Катчер («Бабник»), изменил своей жене Деми Мур накануне пятилетия брака — с некой девицей, с которой он познакомился в боулинг-клубе. Поговаривают, что Деми подала бумаги на развод.