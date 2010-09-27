Герман в юности каталась на мотоцикле, а сейчас летает на вертолете

Замглавы Администрации президента Анна Герман - уроженка Львовщины. Ее родное село Колодрубы в полутора часах езды от Львова. Оно расположено на берегу речки Днестр и славится в области выращиванием поросят. О знаменитой землячке селяне говорят не очень охотно. «Мама ее с двумя сестричками сама воспитывала, отец умер от инфаркта молодым - всего в 38 лет», - рассказала тезка «регионалки». Тетя Анны Герман поделилась, что племянница с семьей приезжала совсем недавно, в прошлое воскресенье (перед поездкой с Януковичем в Нью-Йорк): «Заехала к матери повидаться буквально на час по дороге из Карпат, спешила в Киев. Она не приезжала в Колодрубы больше года. Перед этим была в июне прошлого года на празднике села, и в тот же день произошла та страшная трагедия с ее младшим сыном (Роман в 16 лет погиб в автокатастрофе. – Авт.)». Мама Анны Герман Катерина Григорьевна, несмотря на свой возраст - 74 года, - до сих пор заведует сельским клубом или, как его еще называют, «народный дом» - организовывает художественную самодеятельность, кружки и даже дискотеки для молодежи. Хата мамы Анны Герман - скромная, без «евроремонтов», с увитой виноградными листьями дорожкой. Сама женщина очень бодрая, выглядит гораздо моложе своих лет. Признается, что долго чувствовала себя почти изгоем в родном селе, где большинство жителей были за Ющенко и Юлю. «А после того, как Янукович стал президентом, отношение поменялось. Теперь ко мне постоянно обращаются за помощью и наши местные, и из соседних сел — по две-три машины в неделю приезжает, просят дочкин телефон. Галя передает деньги на церковь, лучшим ученикам, нашим женщинам к 8 Марта. Когда дочка прилетела на вертолете на праздник села, некоторые подумали, что это ее личный «геликоптер». А она летела по делам из Ивано-Франковска и просто вырвалась нас повидать». По словам мамы, Катерины Григорьевны, дочка с детства была передовой, в школьных спектаклях всегда играла главные роли, на елке была Снежной королевой. «Она не очень любила заниматься домашним хозяйством, это было не ее. Вместо этого забиралась на печь и читала книжки допоздна с лампочкой, проглотила всю зарубежную литературу из сельской библиотеки - Стендаля, Гете, Драйзера. Говорила: не буду я в земле копаться, лучше книжку прочитаю. А в 13 лет сама первый раз поехала в город, нашла там кружок для юных журналистов и напечатала свою первую статью «Моя найдорожча людина», посвятила ее мне. Когда она пошла в журналистки, я волновалась, чтобы с ней ничего не случилось. Например, о председателе колхоза, за которым грешки водились, писала правду, а не хвалила. Я ей: «Галюню, тебе же вбити можуть», а она: «За правду вмру нині». Подруга детства Анны Герман, учительница Любовь Езерская вспоминает, что ее «колежанка» не боялась нарушать сельские патриархальные устои: «Раньше люди в селе были еще консервативнее, чем сейчас: девушка обязана была носить юбку, и никаких брюк, волосы должны быть аккуратно заплетены. А Галя ходила в штанах, с распущенными волнистыми волосами средней длины, даже гоняла на мотоцикле. Пересудов никогда не боялась. Стояла на своем: «А мне нравится так!». Однажды Катерина Григорьевна дала ей деньги на зимние сапоги, мы поехали за ними в город. И вдруг увидели поляков, которые выгружали из машины джинсы, чтобы продать из-под полы. И она с ними договорилась (польский сама выучила по журналам) и купила модные брючки. Дома ей за это немного досталось, мол, будешь теперь в туфлях зимой ходить, но потом все равно купили сапоги. Вообще, мама никогда ее не журила за желание быть не такой, как все. В 10-м классе на выпускной Галя сама нарисовала эскиз платья, а ее бабушка пошила - такого ни у кого не было. На танцах она всегда выделялась - все лучшие ухажеры были ее». По материалам «Сегодня», фото ЖЖ