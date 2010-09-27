Костенко: «Увлечение альпинизмом началось с лазания по деревьям»

27 сентября 2010, 23:26

Политик рассказал, чем рискуешь в горах

Экс-министр охраны окружающей среды Украины, глава Украинской народной партии и мастер спорта по альпинизму Юрий Костенко рассказал VIP.glavred о том, с чем сталкиваются во время экспедиций, как стать альпинистом и какие места в Украине стоит посмотреть. «Я занимаюсь альпинизмом, а потому бываю в разных уголках мира, объездил много стран. Цель моих путешествий – совершить восхождение на ту или иную гору, подняться на вершину или проложить определенный маршрут. Но я уже не в том возрасте, когда могу участвовать в чисто спортивных соревнованиях, потому экспедиции, как правило, сопровождаются для меня изучением особенностей разных стран: их достопримечательностей, традиций, истории. Все это приносит ощущение того, что живешь полной жизнью и чувствуешь себя счастливым», - делится Юрий Иванович. Юрию Костенко приходилось преодолевать маршруты наивысшей категории сложности, а потому он знает толк в острых ощущениях. «Любая экспедиция – это экстремальные условия. Например, недавно была экспедиция в Пакистан, которая чуть не погибла. Самолет, в котором летели альпинисты, попал в грозовой шторм и чуть не развалился на куски. Когда через 4 часа вернулись в Исламабад, то увидели, что из-за шторма в городе деревья вырваны с корнем. В горах условия были бы намного жестче. Это яркий пример того, какой адреналин можно получить в экспедиции, какой это риск и сколько впечатлений бывает от подобных путешествий. Восхождения в горы - каждый раз это своего рода переживание жизни заново, потому что каждый раз находишься на границе выживания», - говорит политик. Но любимая страна Юрия Костенко – Украина. И, конечно, есть места, которые он советует посетить каждому. «Украина очень многогранна. Конечно, самые популярные места – Крым и Карпаты. Но в нашей стране еще множество интересных точек. Например, в Николаевской области есть заповедник «Еланецкая степь», в херсонской области - остров Бирючий. Также интересные места есть в Приднестровье. Возле Камянца-Подольского находится село Бакота – здесь есть скальный монастырь. Это такие места, которых в мире не так много. Просто нужно знать историю Украины и ее корни, тогда откроются глаза на то, в какой интересной стране мы живем, какие у нас колоссальные туристические богатства», - говорит Юрий Иванович. Тем, кто хочет заняться альпинизмом Костенко рекомендует начать с…зарядки. Каждое утро нужно уделять внимание физическим упражнениям, так как восхождения требуют выносливости. «Затем начинаются специальные тренировки на скалах. Например, для этого есть подходящие места в Крыму, а также на Житомирщине, где находятся гранитные карьеры гранитные карьеры, рассказывает политик, - Увлечение альпинизмом нужно начинать с увлечения природой и той землей, на которой ты живешь. Знаете, с чего началось мое занятие альпинизмом? С лазания по деревьям в детстве – я страшно любил это. Забирался на высокую шелковицу и наблюдал с нее за тем, что происходит вокруг». Фото Фокус, ForUm

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