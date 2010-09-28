Юрий Луценко в яслях кусался (Эксклюзивные фото)

Экс-министр МВД Юрий Луценко привык командовать «солдатиками» с раннего детства. Как говорит Юрий Витальевич, монополия на все игрушки принадлежала именно им. «От старшего брата мне достался небольшой офицерский чемодан с солдатиками еще 50-х годов, а у меня уже были фигурки 70-х и 80-х. Это была и Сергея, и моя любимая игра, которая занимала достаточно много времени - примерно столько, сколько сегодня мои сыновья сидят за компьютерами», - рассказывает когда-то главный милиционер страны. Игрался Луценко солдатиками, а мечтал стать лесником. «Очень люблю зверей, лес, любил копаться в земле, и ужасно любил лес. Родной город Ровно окружен со всех сторон лесами, поэтому почти каждые выходные мы выезжали на пикник. Любовь к цветам, привитая бабушкой, к лесу, привитая родителями, и к животным (а я выписывал лет 10 журнал «Юный натуралист») вылилась в такую детскую мечту»,- объясняет Луценко. Надо отметить, что бабушка сыграла важную роль в жизни Юрия Луценко. Он родился и вырос в городе Ровно, но каждое лето проводил у бабушки Нади в городе Козелец на Черниговщине. Поэтому воспитывался «по-городскому», но научился работать на земле «по-деревенски». «Детство ассоциируется у меня с двумя вещами. Во-первых, со школой с ее пионерским сбором металлолома, в котором наш класс всегда занимал первое место, потому что мы знали тайную точку, где его было больше всего. Во-вторых, это 16 соток бабушкиного огорода, где было не менее 6 соток цветов: розы, георгины, гладиолусы, тюльпаны, гиацинты. Я с тех пор знаю любой цветок, когда его сажать, как ухаживать, - это привилось от бабушки. Ну и, конечно, малина, клубника, фруктовые деревья, шелковица, старинный храм в Козельце, двор дворца Разумовских, - вот так примерно я себе и представляю яркие моменты детства», - говорит Луценко. Юрию Витальевичу запомнился на всю жизнь и детский сад, хотя и другим детям, которые были с ним в одной группе, кажется, тоже. «Воспитывали меня с трех месяцев советские ясли, потому что отец и мама работали. Семейная история говорит о том, что несколько месяцев отец забирал меня из них синего от укусов. В более десяти детей, которые сидели в таком себе «вольере», зубы уже были, а у меня - нет. В определенный день оказалось, что наконец-то зуб прорезался, и поэтому все дети были в одном углу, а я - в другом, - с улыбкой вспоминает Луценко и продолжает. - В детский сад я ходил весь его «курс». Я все же считаю, что это была хорошая форма подготовки к жизни. Потому что именно детсад дал ощущение коллектива, понятие лидерства, трудностей, которые можно преодолеть вместе Я очень любил своих воспитателей. Мама рассказывала, что дома я даже хромал, как моя любимая воспитательница. Я совершенно не жалею за такой формой детского воспитания. В детсаду я, например, уже что-то говорил на английском и бегло читал». В детстве Юрий Луценко не мог себе позволить пошалить. «Ровно - город небольшой (к тому времени 200 тыс. населения), а отец был партийным руководителем и поэтому, конечно, я был вежливым, ибо абсолютно каждый знал, чей я сын. И отец, уходя на работу, всегда мне говорил единственную фразу: «Будь достойным». Именно поэтому я учился в Львовском «политехе», и только там я уже «дал гари», - объясняет бывший министр. А поскольку маленький Юра не шалил, то и наказывать его было не за что. Да и, по словам самого Луценко, в их семье не было принято никаких физических наказаний. «Единственный только раз отец, не помню за что, закрыл меня в ванной комнате в качестве наказания. Там на стене, как всегда в наших тесных советских ваннах, висело все, что угодно, включая зимние санки. Их я и повесил на дверь, и когда отец за несколько минут пожалел сына и открыл дверь, они прямо на ему лоб и упали. Это очень яркий момент воспоминаний, и его и моих. С тех пор у нас негласное правило: не наказывать детей, он - меня, а я – своих», - рассказывает Юрий Витальевич. Отец Луценко, безусловно, имел самый большой авторитет для сына. «В семье у нас всегда было принято называть его не «папа», а именно «отец». С моей точки зрения, это является признанием авторитета главы семьи. Маму любил, как маму. А с дальних родственников серьезным авторитетом был дед Иван Васильевич с Козельца, ибо он ветеран и Первой мировой войны, и Гражданской, и Второй мировой, и вообще, очень колоритная личность, которая много вложила в меня «луценковского»», - гордо говорит Юрий. Но все хорошо, что хорошо кончается. Детство давным-давно кончилось, и о нем Юрию Луценко просто приятно вспоминать: «Детство было классным благодаря и родителям, и общественным обстоятельствам, которые были в Советском Союзе». Фото из семейного архива Юрия Луценко