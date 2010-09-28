У Клюева дом на две тысячи квадратов (ФОТО)

Украинские ВИП-ы любят обзаводиться жильем, которое напоминает скорее родовое поместье, чем стандартную квартиру. Но нюанс в том, что за это приходится платить налоги, ведь под них по украинским законам попадает 15% жилья. «Подарок» Николая Азарова – проект Налогового кодекса Украины, который на минувшей неделе наконец-то был зарегистрирован в Раде – предусматривает введение нового вида налога — на недвижимое имущество. Уже с 1 января 2011 года он будет повсеместно взиматься в Украине. А это означает, что многим украинским политикам тоже придется в буквальном смысле расплатиться за пристрастие к просторным жилым пространствам. Лишние жилые метры есть у Виктора Януковича, Николая Азарова, Владимира Литвина, Нестора Шуфрича и других украинских политиков. Но лидирует в этом списке Андрей Клюев. Его усадьба находится за высоким забором в сосновом лесу – в районе хутора Рудыки. Площадь жилья составляет 2310 кв. м. То есть, даже прописка жены и троих сыновей в загородной резиденции не освободит чиновника от уплаты налога на недвижимость. Согласно проекту НК, плательщиками налога являются все собственники жилой недвижимости. А это дачные и садовые дома, жилые дома усадебного типа, пристройки к жилому дому, квартиры, коттеджи и комнаты в коммунальных квартирах. Не подлежат налогообложению садовые и дачные дома общей площадью до 40 кв. м (но не более одного такого объекта на одного плательщика налога), детские дома семейного типа, недвижимость в зоне отчуждения и обязательного отселения. Налог рассчитывается, исходя из общей площади жилья на основе данных БТИ и отдельно по каждому объекту. Новые правила гласят: налогом не будет облагаться недвижимость, общая площадь которой не превышает 100 кв. м для горожан и 200 кв. м для тех, кто живет в сельской местности. Но если в городской квартире зарегистрировано более двух человек, а в сельской местности – больше пяти, площадь жилища вполне может превышать допустимые нормы и не облагаться налогом. По материалам «Газета по-киевски», фото «ТСН.ua»