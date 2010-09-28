Подкопаевой дарят бриллианты и машины «по дружбе»

Еще недавно ходили слухи о том, что Лилия Подкопаева собирается замуж за бизнесмена Виктора Костырко. Спортсменка не комментировала ситуацию, но было очевидно, что парочку связывают серьезные отношения – они постоянно появляются вместе, ездят вдвоем отдыхать, Виктор дарит Лилии дорогие подарки. Но теперь олимпийская чемпионка категорически отрицает, что ее с Костырко связывает что-то большее, чем дружба. «Это чудесно, что меня выдают замуж. Я жду и надеюсь, что встречу достойного человека и выйду за него замуж. Но когда это будет, мне пока неизвестно. Что касается Виктора, то он мне близкий друг, в компании которого часто провожу свободное время, общаюсь, отдыхаю», - говорит Лилия. Напомним, что этим летом именно в обществе Костирко Лилия уехала в Грецию праздновать годовщину свадьбы Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу. А год назад ходили слухи, что Виктор подарил Лилии бриллиант в 5 карат, джип Lexus и даже свозил ее на Шри-Ланку. С 2004 по 2009 год Лилия Подкопаева была замужем за бизнесменом Тимофеем Нагорным. Возможно, после громкого развода она не хочет афишировать новые отношения. Но, в любом случае, у гимнастки и без свадьбы хлопот хватает. Лилия строит загородный дом. Но про новоселье Подкопаева тоже пока говорить не готова: «Не хочу загадывать. На данный момент есть фундамент и полностью «выгнана» коробка дома. Но впереди еще много работы». По материалам «Сегодня», epochtime