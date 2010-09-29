Семья Шевченко живет в отеле Intercontinental

Спустя год, семья Андрея снова приехала в Киев. И для Шевы это стало, бесспорно, лучшим подарком ко дню рождения, который он празднует 29 сентября. Шева переехал в украинскую столицу и снова стал играть за киевский футбольный клуб «Динамо». В прошлом году месте с Андреем приехала его жена, американская модель Кристен Пазик с сыновьями Джорданом (5 лет) и Кристианом (3 года). Но, как только в октябре в Украине вспыхнула эпидемия гриппа и началась паника, Кристен забрала детей и уехала из Украины в Лондон. И только в декабре жена футболиста приезжала сюда снова, правда, без сыновей. Ее пригласили в жюри на конкурс «Мисс Украина-Вселенная». Пробыв в Киеве пару дней, Кристен опять «исчезла». И вот недавно она с мальчиками болела за своего мужа на трибуне стадиона имени Лобановского. Год назад, как только семья Шевы перебралась в столицу, его жена занялась поисками шикарных апартаментов. Тогда она с сыновьями жила в пятизвездочном отеле «Хайятт» и подыскивала квартиру. Она смотрела жилье на Рейтарской, Банковой, Шелковичной, Михайловской и Золотоворотской. Выбрала Пазик квартиру в новостройке возле Золотых Ворот. Именно там и жил Шевченко, когда его супруга уехала. Он говорил, что также подыскивает для сыновей школу. Но за парты в Киеве дети Андрея, Джордан и Кристиан, так и не сели. Вряд ли Кристен, которая привыкла жить за границей, переедет сюда навсегда, тем более что недавно из арендованной квартиры Андрей переселился в отель «Intercontinental», где и принимал приехавшую погостить жену с детьми. Там он снимает особенный номер, который обычным клиентам даже не предлагают. Это целые апартаменты: гостиная, спальня и кухня. «В этом номере жил иностранный сотрудник отеля, а теперь его снимает Шева, – рассказал источник в гостинице. – Да и питается он в нашем ресторане». Сейчас вся семья живет в отеле, и пока неизвестно, останется ли Кристен тут навсегда или снова через пару дней оставит Андрея в одиночестве. По материалам «Блик», «ТСН», LIVEstory, Wedding