Снежана Онопко: «Если он бедный, то за что его уважать?»

Еще в начале года одна из самых успешных моделей мира Снежана Онопко собиралась замуж. Даже появился слух, что 23-летняя звезда подиума и бизнесмен Александр Онищенко тайно поженились. Но пара рассталась, так и не оформив отношения. И если раньше Снежана объясняла разрыв тем, что они не сошлись характерами, то теперь модель признается, что просто не готова к семейной жизни, сказала Онопко в программе «Светская жизнь с Катей Осадчей». «Мне казалось, что я очень хочу замуж. Но когда подошел срок, я не смогла. Мне кажется, что я не готова перейти этот барьер», - рассказала модель. Замуж девушку звали дважды. Так, более пяти лет модель встречалась с непубличным и богатым бизнесменом. А потом на горизонте появился Онищенко. По словам Снежаны он был галантным кавалером. «Дарил мне каждый день цветы, очень красивые, которые долго стояли. Я не знаю... звонки, смс-ки какие-то милые. Все было настолько мило!» - вспоминает она. Онопко – девушка при деньгах. Она одна из самых любимых моделей Dolce & Gabbana и Prada. За участие в показах она получает десятки тысяч долларов, а за рекламные контракты - суммы с шестью нулями. Так что и мужчину себе Снежана хочет соответствующего. «Я должна его уважать. А если он бедный, то за что его уважать? Он, конечно, может быть талантливым художником. Но, как говорят, если ты такой умный, то почему такой бедный?», - говорит модель. По материалам программы "Светская жизнь с Катей Осадчей" Фото на заглавной - Сплетник