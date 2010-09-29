Астафьеву и пресс-секретаря министра финансов застукали в непристойных позах (ФОТО)

Что-то наши звезды зачастили на поле для гольфа в туфлях на шпильках. В какой-нибудь приличной стране за такое осквернение газона их точно прибили б! И даже не спросили бы, как их зовут и кто продюсер. А у нас, как всегда: тоже, вроде бы, нельзя, но если сильно хочется, то можно, пишет «Дуся». В общем, на этот раз выпендривались с клюшками наперевес барышни из никитинской «А.Р.М.И.И». Это они так снимали новый клип. Причем мало того, что впятером топтались по зеленым насаждениям, так еще и позвали группу поддержки из NikitA! Эти тоже пришли, как вы понимаете, не в кроссовках. Даша Астафьева должна была учить новую «армейскую» участницу, которую прозвали Пятым элементом - Веру Варламову, «серебряную медалистку» шоу «Суперзірка» ... сексу. Ну, разумеется, не как им заниматься, а как выглядеть сексуально. Ну а кому же еще такое ответственное задание поручить, как не звезде Playboy?! «Народ для разврата собрался» на поле клуба «Гольфстрим». Кроме Астафьевой, солисток группы «А.Р.М.И.Я» «правильным позам» обучал Андрей Боечко, пресс-секретарь министра финансов Украины. Не знаем, каким образом это отразилось на финансах нашей страны, но девчонкам явно понравилось.