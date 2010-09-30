Депутату Філенку смакує смажена картопля з грибами

Завзятий грибник депутат Володимир Філенко народився на Харківщині, в селі Шелудьківка, що на лівому березі Донця. А там – прекрасні соснові бори, у яких завжди було багато грибів. «Ми збирали три сорти грибів (білий, маслюк та жовтушка, або зеленушка), всі інші у нас вважалися сміттям – навіть грузді та лисички, – пояснює Володимир Філенко. – Гриби були для мене і хобі, і наїдком. А почав я ходити на "тихе полювання" з друзями». Зараз депутат любить бувати в лісі сам. Але блукати йому ніколи не доводилося. По-перше, Володимир Пилипович збирає гриби у добре знайомих лісах, та це не головне. Він знає, як орієнтуватися за сонцем, мохом, соснами. І не страждає від «географічного дебілізму»: завжди добре орієнтується, від маршруту доводилось відхилятися лише на 100 метрів. Каже, щоризику немає, якщо вчасно почуєш, де собака гавкає, а якщо сонця не видно – його відчуваєш. «Я дуже люблю збирати гриби, адже це дає можливість спілкуватися з природою, відчувати себе причетним до неї. Я дякую Господу за те, що він зробив світ таким різноманітним і дарує нам свої плоди, – пояснює своє захоплення Володимир Пилипович. – До речі, я ніколи не був винищувачем грибів та грибниць, завжди дуже обережно зрізаю кожен гриб. Замолоду, коли ходили по гриби, у нашій хаті було лише два ножі. І замість ножа я вистругував собі гостру паличку. Пам’ятаю, як у дитинстві назбираю, скажімо, маслюків повне відро, а потім трапляються білі гриби... Тоді маслюки вивертаю і складаю білі. Вибирали, що краще». Улюблені гриби Володимира Пилиповича – білі та маслюки. «Білі – це перфект, ознака досвіду, уваги. А найулюбленіший мій гриб – маслюк», – каже депутат. Найкраща грибна страва для Володимира Пилиповича – смажена картопля з грибами та цибулею. Коли сам збирає, то зазвичай сам і готує. А його донька чудово маринує гриби. Тож депутатові залишається дістати їх з банки, додати цибулі, трошки оцту і – до столу. До речі, грибні страви Володимир Філенко в ресторанах не замовляє. А за кордоном найчастіше замовляє варені яйця, бо вважає, що харчі там погані.