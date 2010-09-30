Скандал! Депутат Власенко «получил подачу». Кулаком в лицо! (ВИДЕО)

Интересное видео кто-то выложил в YouTube, назвавшись Натальей Окунской. Главным героем ролика выступает народный депутат от БЮТ Сергей Власенко. Он же и бывший муж той самой Окунской, с которым мать четверых детей «ведет войну». К видео есть и комментарий. «Спасибо добрым людям, которые зная о моей беде решили подбросить мне такой материал. Как видите, народный депутат БЮТа и заслуженный юрист может бить только Женщину! А в Мужском поединке только машет руками, как девочка. Учитывая депутатскую неприкосновенность, возникает вопрос «почему народный депутат не обратился в милицию после такого позорного избиения в публичном месте?». Ответ «Да потому , что он прекрасно знает, что Получил по делу! Еще раз огромная благодарность тем, кто помогает мне и моим детям добиться справедливости в этом непростом деле, где чиновник перешел грань морали и обычных человеческих ценностей. Со своей стороны добавлю, что у меня не осталось выхода и я буду защищать покой своих детей до конца!». Видео без лишних слов: