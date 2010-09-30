58-летний Симоненко с женой за год родили двоих детей! (ФОТО)

Недавно одна из самых необычных пар в украинской политике Петр Симоненко и его молодая супруга, журналистка Оксана Ващенко, отпраздновали годовщину свадьбы. Правда, произошло это не 26 сентября, в день, когда молодые расписались, а на три дня позже — 29 сентября. Опоздание Оксана объяснила тем, что они с мужем находились в разных городах. Причем не виделись целый месяц. «Я с детьми была в Дюльбере, в санатории Верховной Рады, а Петр Николаевич в силу того, что был занят работой, — в Киеве. А вот сегодня мы возвращаемся в столицу и отметим годовщину в кругу семьи. Отмечать будем дома. Будут еще мои родители — папа, Николай Федорович, и мама, Людмила Николаевна». За праздничным столом супруги пили вино: Оксана — белое крымское, Петр Николаевич — красное. Столь короткий отрезок времени стал для семейтва очень важным, ведь у супругов успело появиться двое детей. Ващенко к годовщине свадьбы собиралась подарить мужу красивое семейное фото в рамке, где будет она с малышами — Машей и Иваном. Прошедший год для нее был счастливым. «Это пятилетка — за год. Для нас очень важно было, чтобы у нас был не один ребенок, а два, потому что считаем, что два ребенка — это уже полноценная семья. Так что я считаю, что нам удалось многое», — говорит Оксана. Правда, она так и не перешла на фамилию мужа и не вступила в компартию. «Нет, это не связано с тем, что я не разделяю идеи Маркса—Ленина—Симоненко, просто я остаюсь политическим журналистом, поэтому должна быть равноудалена от всех политических сил». Кстати, Светлана Симоненко, экс-супруга Симоненко, не захотела комментировать ни тему годовщины, ни тему развода. Лишь почему-то рассмеялась. По материалам «Сегодня», фото «Голос Украины», «Блик»