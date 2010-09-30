«Пусть говорят»: Комментарии Власенко и Окунской

«Разборки» между народным депутатом от БЮТ Сергеем Власенко и его бывшей женой Натальей Окунской продолжаются. Очередной серией их семейной драмы стало видео, которое Окунская выложила в YouTube. Узнать мнение по поводу скандального видео, на котором Власенко получил кулаком по лицу: VIP.glavred позвонил непосредственно главному герою. Вот что говорит Сергей Власенко по этому поводу. - Что же вы все бедные не знаете, как об этом сказать? Смотрите, во-первых, ситуация такая. Это очень старое видео. Достаточно старое видео. Во-вторых, это абсолютно бытовые вещи. И этот конфликт по состоянию на сегодняшний день исчерпан. Все, что я могу сказать по этому поводу... Интерес, который искусственно подогревается - Именно со стороны Окунской? - Это ваши домыслы, а я вам сказал, что это очень старый конфликт, очень старая ситуация, это абсолютно бытовые вещи, и конфликт давно исчерпан. - А относительно госпожи Окунской? - Я не комментирую свои отношения с госпожой Окунской, поскольку у меня таких отношений нет. Естественно позвонили и Наталье Окунской. Она была куда многословнее свого бывшего мужа Сергея Власенко. - Наконец-то у меня разрыв полный, мне звонят каждую минуту журналисты, я наконец-то понимаю, что он сойдет с ума судиться со всеми. И уже боятся просто нечего. Понимаете, уже перешла та грань, когда... То есть, в принципе, это была провокация. Мне нужно было сделать что-то, чтобы привлечь людей к этому. Верите, кислород перекрыли полностью. - А Власенко лично вам не звонил? - Он мне не звонит даже тогда, когда девочки болеют. Я ему пишу, отвези, пожалуйста, ребенка к врачу, а он не реагирует. Потому что у него, наверное, есть свои проблемы в этой жизни. - Вам не страшно было выкладывать видео? - После полутора лет судов и после того, как я сама содержу и воспитываю четверых детей и сужусь с народным депутатом, заслуженным юристом, в принципе уже ничего не страшно. Если вы заметили, я воюю открыто. Это он нанимает людей, которые под столом меня уничтожают, и которые в судах устраивают мне просто репрессии какие-то…. Вот видите, четко под моей фамилией, под моим именем, никакой-то там Иванов или Петров. Естественно, я это выложила я в YouTube. Таким образом, я продемонстрировала ему, что если он не остановится, я не смогу остановиться также. Я хочу одного, чтобы он меня оставил в покое. - Откуда у вас это видео? - Я нашла диск у себя под дворником с запиской, приблизительно следующего содержания: «Уважаемая Наталья, вам это должно помочь в ваших перипетиях». Я посмотрела и подумала, что может быть так он успокоится. Я не знаю, где это было, когда, при каких условиях, в чем причина - понятия не имею. Наверное, нужно задуматься, что ты в жизни делаешь что-то не так.