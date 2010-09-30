Людмила Янукович ходит в супермаркет за консервами

Семейное гнездо Президента Украины в поселке Калинкино, известное среди дончан как «дача Януковича», скоро расширится. На последней сессии горсовета, 24 сентября, депутаты выдали разрешение сыновьям главы государства (старшему, 37-летнему Александру, и младшему, 29-летнему Виктору) «об отводе» земли в Буденновском районе. Именно там находится самая знаменитая дача Донецка. На этой территории разместились: дом Людмилы Янукович, дом Виктора Януковича-младшего, сруб Александра Януковича, гостевой сруб, спорткомплекс и хозблок. Построить дом рядом с «дачей Януковичей» — заветная мечта донецких бизнесменов. На этом стремлении к престижу играют местные. «У нас живет дедулечка хиленький, еле-еле дышит. У него 6 «соток» и дом на 80—90 «квадратов». Менять там нужно абсолютно все: окна, двери, полы и крышу. Его родственники хотят продать домишко не меньше чем за $120 тыс.», — поделилась с «Сегодня» местная жительница Марина Аншанецкая. К своим столь высокопоставленным соседям жители поселка уже привыкли. «Раньше, до инаугурации Виктора Федоровича, я нередко бывал у них в гостях дома, могу заверить: как соседи семья президента — очень порядочные люди. Чтобы когда-то шумели, а тем более, по ночам пускали салюты — никогда такого не было», — подтверждает худрук Донецкого театра оперы и балета Вадим Писарев, живущий по соседству. Впрочем, несмотря на спокойствие, поселок Калинкино пока не очень-то похож на настоящий респектабельный район — здесь прогуливаются бродячие собаки, а некоторые дороги не выдерживают критики. При этом первая леди Украины ведет образ жизни обычной женщины. Людмилу Янукович часто можно встретить в гипермаркете «Ашан», что недалеко от ее дома. Здесь супруга президента покупает необходимые продукты и бытовую химию. Высокопоставленная дама ничем не выделяется среди остальных покупателей. В походах между стеллажами в зале ее сопровождает один охранник, а второй в это время ждет в машине. Во время одного их таких шопингов удалось рассмотреть содержимое тележки жены президента: небольшой напольный коврик, колбасная нарезка, твердый сыр и пара баночек рыбных консервов. Кстати, люди, которые работали в доме у Людмилы Янукович, отзываются о ней очень тепло. «Это простой человек. Одевается скромно — кто увидел бы ее, ни за что не поверил бы, что перед ним жена президента. Она регулярно собирает еду, одежду и отвозит в церковь для раздачи нуждающимся. К этому делу подключает и соседей. В доме не было разгульных праздников с толпами гостей. Принимают там только самых близких и родных. Обычные семейные посиделки, как у всех. На нас она никогда не повышала голос: отношение почти материнское к тем, кто у нее работает», — рассказал человек из обслуги.