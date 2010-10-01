Мадонна в откровенной фотосессии (ФОТО)

1 октября 2010, 12:17

Стареющая звезда помолодела на глазах

Все уже привыкли к эпатажности Мадонны. Но если раньше она поражала воображение вызывающими нарядами, то теперь решила играть на контрастах. Артистка теперь шокирует публику, то появляясь в образе старушки, то опять доказывая всем, что и на шестом десятке не собирается поддаваться старению. Буквально месяц назад Мадонна появилась на съемках фильма, в котором она выступает режиссером, без макияжа и укладки. Звезда не стеснялась демонстрировать лицо, на котором явно были заметны следы увядания. Нервная режиссерская работа, видимо, несколько подкосила Мадонну, от чего она стала выглядеть на свои 52 года. При этом по привычке продолжала одеваться как подросток, а потому зрелище было довольно нелепым. Зато на снимках для очередной рекламной кампании Dolce&Gabbana поп-королева выглядит сногсшибательно. В открытом боди и в черных чулках она кажется все той же скандальной дивой, что потрясла мир откровенными клипами и шоу еще двадцать лет назад. Мадонне есть чем похвастаться: такую фигуру имеет далеко не каждая юная девушка. Для этого она не менее часа в день занимается йогой и сидит на специальной диете, в которую входит много овощей. Вновь сотрудничать с Dolce&Gabbana Мадонна начала в прошлом году, отпраздновав день рождения в компании Доменико Дольче и Стефано Габбана. «Мадонна в нашей рекламной кампании - это сбывшаяся мечта», - уверяют дизайнеры. По материалам «Папарацци»

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