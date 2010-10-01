Вера Брежнева показала старшую дочь Соню (ФОТО)

Жена Михаила Кипермана - члена наблюдательного совета ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ в Полтавской области) Вера Брежнева воспитывает двух дочек. Соне сейчас девять лет, а младшая, Сара, появилась на свет меньше года назад. О семье, а тем более о муже, Вера рассказывает не часто. Но недавно Брежнева все-таки показала старшую дочь Соню и устроила с девочкой фотосессию. Cъемки для журнала ОК проходили в Сен-Тропе на Лазурном Берегу, который так любит звезда. «Я стараюсь хотя бы три дня в неделю проводить дома. Иногда даже получается так, что эти дни выпадают на выходные. Поскольку сейчас я уже сольно выступаю, я сама распределяю свои силы и время. Хотя все равно тяжело проводить огромное количество времени в разъездах. Но я уже привыкла к такой жизни, и все привыкли: Соня, родители, друзья», - поделилась Вера Брежнева. «Несмотря на свой юный возраст, Соня уже отлично разбирается в косметике и одежде, может почти профессионально накраситься. А когда мама работает, тайком от нее вместе с бабушкой покупает себе туфли на каблуках. Соня учится в государственной школе-лицее и ходит на языковые курсы», - рас сказала мама двух девочек. «Живем мы за городом, там, к сожалению, детей мало. Но если Соня едет на выходные в Киев, к моей младшей сестре Насте, то она берет собаку, выходит во двор и гуляет там с детьми. В этом смысле я, наоборот, «за», потому что сама выросла во дворе, и считаю, что это хорошая социальная подготовка», - Брежнева в интервью журналу. Певица говорит, что Соня не избалована деньгами. «Допустим, она захотела телефон определенный, но я ей этот телефон просто так не покупаю. Это принципиальный вопрос. Есть Новый год, есть день рождения - два самых крупных праздника в году, когда дарятся подарки. Она о них мечтает, ждет, заказывает. На Новый год пишет Деду Морозу заказы, а я ей говорю: «Только смотри, Дедушка Мороз не может больше трех заказов выполнить». У нас эти заказы распределяются по всей семье. Теперь главное, чтобы она это интервью не прочитала», - смеется Вера Брежнева. «А иногда в магазине я ей говорю: «У нас сейчас нет столько денег, но есть меньшая сумма» - и она уже тогда сама подсчитывает, как сэкономить и что купить. То есть она, во-первых, тренирует свои математические способности, а во-вторых, понимает, что есть ограниченное количество денег и нужно выбирать, что тебе важнее или нужнее», - поделилась звезда.