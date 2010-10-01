«Тысяча и одна» история о детстве от Анжелики Рудницкой (Много фото)

Кажется, телеведущая и певица, журналист и писательница Анжелика Рудницкая может бесконечно рассказывать о своем детстве. И, кажется, у нее есть «тысяча и одна» история, о том, как в 5 месяцев она сказала первое слово «папа», как отказывалась праздновать свой день рождения, как с младшей сестрой лечили всех больных птиц и раненых животных, как «закладывала» воспитательницу в детском саду и боялась идти домой из-за двойки, кем хотела стать и о чем мечтает до сих пор…



- Анжелика, расскажите о своем детстве, каким оно было, где вы росли?



Я родилась в городе Ровно. Только появившись на свет, я «запела» низким голосом, по которому мама безошибочно меня узнавала. Папа встречал нас из роддома песней «Цвіте терен». Я очень рано начала говорить. Свое первое слово я сказала в 5 месяцев. Это было слово «папа», точнее «тато», я же украинка! В полтора года я уже рассказывала стихи и басни и могла пожаловать маме на нянечку. Родители меня очень любили, баловали, развивали и уважали мою позицию и проявления характера, во всем поддерживали. И были не просто родителями, а лучшими друзьями. Моим первым биографом стала мама – она записывала в большой блокнот «мои подвиги и разговорные шедевры». Так что все задокументировано. Спасибо маме!

- А воспитывал вас кто?



- Воспитывали родители, бабушка, школа, учительница по фортепиано, тренер по дзюдо и, конечно, двор или улица. Это были разные методы и подходы. Именно в этих странных сочетаниях и формировалось мое сознание и характер.



- Кто имел авторитет и уважение для вас?



- Родители оказались педагогами от Бога, а мама еще и по образованию. Я в детском саду уже отстаивала свою точку зрение и не боялась конфликтовать с взрослыми, если они были ко мне или другим несправедливы.



Родителей я любила и уважала, это было взаимно, а бабушку просто обожала! Когда я едва научилась разговаривать и еще ленилась ходить, родители в выходной день с утра меня спрашивали, приедет ли бабушка? Если я говорила «да», они сразу шли встречать ее на вокзал. Я ни разу не ошиблась!



Бабушка – особо дорогой человек. Мы с ней о многом шушукались. И именно она мне рассказала о Боге. Это меня так впечатлило, что я во сне увидела библейский Страшный суд. Этот сон я помню до сих пор!



- Какие еще яркие моменты детства запомнились?



- Могу рассказать десятки историй! Например, в день рождения, 11 июня, в дошкольном возрасте из подарков я заказала 3 кг клубники, тюльпаны и три дня не умываться! Это веселило родителей и радовало меня. Клубника у меня была всегда, даже в самые тяжелые моменты жизни.



Вообще я день рождения не любила – просто все друзья разъезжались по лагерям, бабушкам, морям. И устроить настоящий праздник, как мне бы хотелось не всегда удавалось. Однажды я оказалась от праздника наотрез, а в день рождения загрустила. Я пошла гулять во двор, а папа, посовещавшись с мамой, купил две большие коробки мороженного и угостил им всех детей нашего огромного двора в 8-мь подъездов. Разве такое забывается?



- Я так понимаю, в детстве вы были сорванцом, как говорится?



- Родителей я слушалась в основном, не желая их расстраивать. Но на улице я действительно была сорванцом – могла полезть с мальчишками на крышу или на стройку. А бегала так, что ладошки и коленки всегда были содраны. В первом классе уговорила маму дать мне в школу новые красивые колготки, которые покупали для выхода на сцену. Мама уговаривала не делать этого, но я была непреклонна и мама уступила. На большой перемене, когда мы играли на улице за школой в догонялки, я упала, разбила колено и, конечно же, безнадежно испортила новенькие колготки. Но мама за порванные колготки тогда не ругала.

- С чем у вас ассоциируется детство?



- … с бесконечным движением, с яркими эмоциями, вечно побитыми до крови коленками, музыкальными конкурсами и концертами, с морем друзей-знакомых и с бабушкой, с которой у меня была особая связь.



Меня называли вундеркиндом, но не всегда понимали. Врачи даже советовали родителям не развивать меня так активно (интеллектуально), тут на помощь пришла школа, где всех детей хотят видеть одинаковыми. Приходилось много лет подстраиваться.



- А за что вас могли наказать?



- Точно не за плохие оценки. Когда в первом классе я получила первую двойку – то рыдала так, будто все вокруг умерли и я осталась одна в целом мире. Мои рыдания слышали все соседи. Мне было стыдно показаться родителям на глаза! Мама с замирание сердца распахнула передо мной дверь еще до моего появления на лестничной площадке: «Что случилось, Лика?!» «Я получила двоооойку…» - еле выдавила я из себя это ужасное признание. В ответ мама с облегчением вздохнула: «Ученик без двойки, как солдат без ружья! Заходи, сейчас испечем пирог и будем отмечать первую двойку!».



А как-то мы с моими двоюродными братом и сестрой решили «подшутить» над бабушкой – спрятаться и молчать как можно дольше. Бабушка нас искала, звала, бегала вокруг, спрашивала людей о нас. А мы сидели «в подполье», как мыши. Потом бабушка ушла со двора и ее долго не было. Вдруг я поняла, как ей тяжело и больно, как она волнуется! Я, недолго думая, достала из полки гречку, насыпала ее на пол и поставила всех сорванцов, включая себя, на колени. Было больно, но я считала это справедливым наказанием за неуважение к старшим. Когда бабушка вернулась домой – ей не пришлось ругать. Она просто улыбнулась и подняла нас с коленок.



- А в детский сад вам нравилось ходить?



- Был курьезный случай, когда меня принесли на руках в ясли. Я молча выслушала маму, что тетю-воспитательницу надо слушаться, подружиться с детками и дождаться прихода мамы. Вечером мама, забирая меня, спрашивает воспитательницу, как моя девочка? Та в ответ: «Такая хорошая! Все чудесно, кушала, спала, играла!». Я внимательно разглядываю ее, а потом выдаю: «Мама! Тетя Лику била». Воспитательница была в шоке! Она и не подозревала, что полугодовалый пупсик так говорит и все помнит!



Мы в садик ходили вместе с мамой - каждая в свою группу. Мама работать, я играть. Правда, меня приняли в группу с детьми на год старше, поскольку, я очень много знала для своих 3-х лет. Как самую маленькую, дети меня всегда носили на руках и тискали, мальчишки катали на велосипедах, девочки нянчили. Хотя особо мне это не нравилось, но приходилось терпеть. Нравилось рисовать, гулять, заниматься и, конечно, утренники. Не нравилось – кушать и спать.



- Какая была любимая игрушка?



- Мы жили возле центрального универмага и каждую неделю ходили в магазин смотреть на новые игрушки, однажды я облюбовала себе белого мишку, который был не намного меньше меня. Он до сих пор жив-здоров. Еще была мягкая кукла Илонка. И множество других кукол, которым я шила дизайнерские наряды. Поскольку я дружила с мальчишками, то в моем игрушечном арсенале были и машинки, конструкторы, настольные игры.



Еще одна самая важная «игрушка» - младшая сестра. С нужно было играть даже, когда не хотелось. Еще мы с сестрой устраивали представления и концерты родителям, я писала сценарии, мы пели, рассказывали стихи, играли на фортепиано, сооружали домашний кукольный театр и т.д. Вечно что-то паяли, клеили, делали папье-маше, рисовали, вышивали, вырезали, лечили подбитых птиц и раненых животных.

- Какой маленькой вы себя помните?



- Я была почемучкой. Мне всегда хотелось докопаться до сути. А в нашем доме было много словарей, справочников и т.д. Если чего-то не хватало – мы ходили в библиотеку и даже специально заказывали книги! Кстати, в районе нашу семью знали все библиотекари и продавцы книжных магазинов. Дома мы устраивали посиделки с книгой – по очереди читали книгу вслух. Я очень любила, когда взрослые рассказывали какие-то необычные жизненные или мистические истории. Обожала, когда наша «родына» собиралась за одним столом и пела украинские народные песни в четыре голоса. Кстати, я тогда думала, что все люди поют. И была удивлена, что некоторые не могут воссоздать мелодию.



В подростковом возрасте я выбрала очень «женственный» вид спорта - дзюдо. Но после первой серьезной победы на всеукраинских соревнованиях я удрала с дзюдо, так как становиться профессиональной спортсменкой у меня не было планов.

- Анжелика, и все же, кем в детстве вы мечтали стать?



- Моряком, космонавтом, музыкантом, художником. Одно время я, насмотревшись художественных альбомов, решила, что обязательно стану великим художником – ни больше, ни меньше.



Когда мне было около 5 лет, мы переехали в новую квартиру. Она была пустая, ничем не покрыт пол и не увешаны стены. В один прекрасный день я украсила дом, разрисовав пол и стены по своему усмотрению. Родители, увидев это, были в шоке и вначале даже хотели наказать. Но, посовещавшись, сообщили, что уважают мои творческие порывы и прощают мне эту шалость, но отныне рисовать разрешают только в альбомах.



На собеседовании при приеме в школу я сообщила, что буду журналистом. Практически все детские желания реализовались, кроме космоса. Но у меня еще есть время наверстать.



- Хотели бы вы вернуться в детство?



- Разве, чтобы увидеться с бабушкой.



- За чем больше грустите, а чего не хотите, чтобы повторилось еще раз в вашей жизни из детства?



- В детстве были свои испытания, неприятности, слезы, разочарования. Но без них не было бы сегодняшней меня. В жизни нельзя ничего изменить. Так что глупо думать об этом. Лучше я помечтаю о таких-то перспективах.



- Впервые открываю «страшную тайну» - в детстве я была любимой моделью фотографа Ивана Анчука. С первых месяцев жизни мои фото были на страницах газет. Вот я на руках у папы, вот целую маму, вот я «морячок» - меня по телевизору «показывают», вот я в книжном магазине, в парке отдыха на аттракционах…. Я только сейчас, листая старые альбомы и рассматривая фото, поняла, что это было еще одно направление моей детской деятельности. Так что спасибо VIP.glavred за «открытие» и воспоминания) Хотя – если закрыть глаза на мои взрослые проблемы – я тот же трогательный и резвый ребенок, только чуть опытнее.



