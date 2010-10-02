Марічка Падалко: Для чоловіка Єгора я найголовніша дитина

Відому телеведучу Марічку Падалко ми зустріли в київському цирку з двома старшими дітьми Михайликом і Марусею. «Останнім часом ми з чоловіком (Єгор Соболєв – Ред.) відчули, що старші діти переживають з приводу народження Катрусі. І вирішили, що необхідно певний час побути саме з ними, щоб вони зрозуміли, що також дуже важливі для нас, що їх всі люблять, - розповідає Марічка. – Коли ж зі старшими дітками відвідуємо якісь дитячі заходи, найменша залишається з нянею». Про свій статус багатодітної мами Падалко каже так: «Коли народжується перша дитина, дуже хочеться, щоб вона скоріше виросла: почути перший звук, перше слово, перший крок... З другою - я хотіла, щоб вона швидше виросла, тому що перші місяці мені було дуже важко, наприклад, я дізналася, що таке коліки в дитини... А от з третьою дитиною я вперше спіймала себе на думці, що не хочу, щоб це закінчувалося». «Я насолоджуюся нині цим маленьким створінням, яке поки що може тільки їсти і спати. Із задоволенням їсть те, що їй запропоновують - мамине молоко», - каже Марічка. Що ж до свого робочого процесу на телебаченні Падалко каже, що насправді вже давно його відновила: «Для мене вийти на роботу не означає працювати з дев’ятої до шостої години. Для мене це - з’явитися на зйомку на кілька годин в день». «Зараз я займаюся рубрикою «Матусин щоденник» в програмі «Сніданок з 1+1». Вона присвячена дітям до трьох років. Оскільки зараз ми найбільше знімаємо мам на відкритому повітрі, у парках на дитячих майданчиках, на зйомки я беру і свою маленьку Катрусю. Вона знаходиться поряд зі мною і я не хвилююся за неї, тим більше, що в будь-який момент можу зупинитися і погодувати її», - пояснює молода мама. Марічка, відверто призналася, що тепер мова про манікюр, наприклад, вже не йде: «Багато часу руки знаходяться в воді і признаюся, я вперше за це не переживаю!». «Насправді зараз набагато більше встигаю, ніж коли в мене була одна дитина чи навіть двоє. Повторюсь, я всім задоволена. А от чоловікові Єгору, думаю, цей місяць дався важче, тому що він доволі частенько каже, що втрачає дружину, адже я для нього - найголовніша дитина!».