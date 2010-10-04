В Киеве Клинтон пожимал руки обычным людям (ФОТО)

На Михайловской площади в Киеве состоялась акция «Битва за будущее», посвященная борьбе со СПИДом. Мероприятие организовал Фонд АнтиСПИД Елены Пинчук. Главным гостем акции стал 42-й президент США Билл Клинтон. Поселился Клинтон в отеле «Интерконтиненталь» на два дня. В день выступления бывшего президент США подъехал на площадь на белом автомобиле в сопровождении четырех охранников. После приезда Клинтон сразу же вышел на сцену. Обещанного организаторами синхронного перевода не было, но киевляне имели возможность читать перевод речи 42-го президента США на большом экране. Выступление Клинтона длилось около трех минут. Затем на Михайловской площади выступили популярные украинские артисты, среди которых были Ани Лорак, Ирина Билык, Джамала, Тина Кароль и другие. В последнее время Клинтон перенес множество проблем со здоровьем: у него был инфаркт, три операции на сердце и рак кожи. А потому его призыв бороться за свою жизнь звучал особенно убедительно. Экс-президент считает преступлением в ХХІ веке умереть от СПИДа. Клинтон призвал всех участников акции «Битва за будущее» рассказать об этом своим друзьям и призвать их пройти тест на ВИЧ/СПИД. Более того, 42-й президент США сам прошел этот тест, чтобы своим поступком подать пример другим. Клинтон считает, что на данный момент вакцины против СПИДа не существует, а есть лишь профилактика и лечение. После выступления Клинтон «пошел в народ» и жал руки всем желающим. Кроме участия в акции на Михайловской площади, экс-президент выступит еще на одном мероприятии от фонда Пинчука – прочитает публичную лекцию в Дипломатической академии.