Наливайченко и Гайдук в гостях у Ившиной (ФОТО)

«Праздник фотографии длится уже 12 лет и позволяет нам обменяться личным. Возможно, это один из самых демократичных конкурсов, потому что всегда есть возможность показать человеку его взгляд на страну», - отметила главный редактор газеты «День» Лариса Ившина, отрывая фотовыставку «День-2010». Победителей определяли в пяти номинациях: «События», «Личности», «Украинский мир», «Жизнь как она есть» и «Мир глазами детей». Изюминка нынешнего конкурса - новая номинация «Лучшее фото из «Страны Грез», в которой участвовали фотографии сделанные во время фестиваля. Специальными призами награждали постоянные партнеры и спонсоры газеты, пишет газета «День». В этом году Гран-при получил Юрий Иванов за работу «Без« Довженко», а главный приз фотоконкурса - «Золотой День» получил фотограф «Главреда» Владислав Мусиенко за работу «Сестры милосердия». «Фотографию «Сестры милосердия »я сделал во время визита Патриарха Кирилла в Украину. Мое внимание привлекла группа монахинь, они были разного возраста - от очень юного до преклонного. Одна девушка выделялась каким особыми взглядом, который я и попытался зафиксировать», - рассказал обладатель Приза Призов «Золотой День»Владислав Мусиенко. Поздравить Ларису Ившину с днем рождения газеты, и, конечно же, победителей фотоконкурса пришли наши VIP-персоны: экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Виталий Гайдук, поэт Иван Драч, экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко, руководитель пресс-службы СБУ Марина Остапенко, политики Владимир Семиноженко и Евгений Марчук и другие.