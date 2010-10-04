Пэрис Хилтон снова собирается в Киев. На Ukrainian Fashion Week

Светская львица Пэрис Хилтон, которую ожидали в Киеве увидеть в складе жюри конкурса «Мисс Украина-2010», все же решила оправдать надежды поклонников и посетить украинскую столицу. Ради нее из своего кармана меценат Александр Онищенко выложил немалую сумму. Об этом рассказал сам Александр Онищенко в интервью «Сегодня». В начале сентября Пэрис Хилтон словили с наркотиками, за что ее чуть не посадили в тюрьму и запретили выезжать из Америки. В результате богатая наследница так и не смогла добраться до Украины. Теперь же, когда ситуация разрешилась, Пэрис готова все-таки приехать. В этот раз на Украинскую Неделю моды. По собственному ли желанию - неизвестно, ведь Пэрис Хилтон придется отрабатывать деньги, которые поступили на ее счет уже более месяца назад. Говорят, организаторы конкурса уже заплатили ей 500 000 евро. Фото MyFriendParis