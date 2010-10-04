Нагорный пригласил Табачника и сына Азарова на шоу (ФОТО)

Грандиозный спектакль «Ангелы среди нас» прошел в субботу в столичном Палаце культуры «Украина». На главной концертной площадке страны выступили мировые знаменитости – артисты цирка Cirque du Solei. Компанию им составили юные акробаты и эквилибристы Украины – воспитанники театра «Ризома», который возглавляет Анатолий Залевский; клуба акробатического рок-н-ролла «Восторг»; победительница детской «Новой волны» Анастасия Петрик, и сам Анатолий Залевский. Больше всего эмоций у зрителей вызвало выступление Микки Ньютон и Анатолия Залевского. Для гостей мероприятия певица представила свою новую песню, с которой собирается участвовать в финале национального отбора на конкурс «Евровидение». А мастер эквилибристики сделал под композицию красивую постановку. Когда в финале выступления Анатолий Залевский подхватил Мику Ньютон на руки, и их окружили переодетые в костюмы ангелов, воспитанников театра «Ризома», зрители начали аплодировать стоя. Действо покорило не только публику, но даже маститых артистов. Почетный гость мероприятия, народный артист Украины Ян Табачник признался, что это лучшее шоу, которое он видел за последнее время. Фото предоставлены пресс-службой Тимофея Нагорного