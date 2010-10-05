Луценко с женой отжигали под Джо Кокера (ФОТО)

Экс-министр МВД Юрий Луценко выходные точно провел с пользой и наслаждением. Вместе с женой Ириной он побывал на концерте легендарного рок-исполнителя Джо Кокера. Оказывается, бывший главный милиционер страны любит не только шутки «95 квартала», выступление которого он почти никогда не пропускает, но и блюзовые баллады в исполнении «хриплого» англичанина. В Киеве Джо Кокер привез песни из нового альбома Hard knocks. На концерте был замечен и.о. мэра Харькова Геннадий Кернес. Он был в компании женщины и молодого мужчины, предположительно гражданской супруги Оксаны Гайсинской и одного из трех своих сыновей (уж больно похож молодой человек на Кернеса). Это ж как надо любить песни Джо Кокера, что специально прилетел в Киев на концерт!?