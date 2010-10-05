Даша Астафьева носит необычное белье (ФОТО)

Красивую грудь нужно беречь и уметь поддерживать в привлекательном состоянии. Даша Астафьева успешно справляется с этой задачей. Она заботится о своем бюсте, одевает в самое хорошее белье и умеет эффектно продемонстрировать свои достоинства, если это нужно. Кстати, Даша утверждает, что относится к тем редким женщинам, которые при худощавом телосложении от природы наделены большой грудью. «Как ни странно, мой размер не меняется в зависимости от веса, как это бывает у других девушек, - делится Астафьева. - Моя грудь всегда четвертого размера, несмотря на то, что за этот год я очень сильно похудела». Два года назад Дарья Астафьева завоевала титул Playmate юбилейного 55-го номера журнала Playboy, а легендарный основатель издания Хью Хефнер позже и вовсе объявил, что именно наша соотечественница стала «главной девушкой Америки». Имея такой титул, нужно со всей ответственностью поддерживать в идеальном состоянии «рабочий инструмент». Потому забота о красоте тела – целый ритуал для звезды Playboy: «Каждое утро принимаю контрастный душ, делаю различные маски и пользуюсь средствами по уходу за грудью и декольте, причем постоянно меняя их. Но есть маленький секрет – я очень люблю масло манго, - рассказывает певица, - Втираю его каждый вечер, после чего сплю в индийской рубашке из тонкого льна. Большое значение имеет белье – я ношу его постоянно, причем предпочитаю самые элитные серии ортопедического белья. Люблю черное белье, это самый сексуальный цвет, который сочетается с обнаженным телом. Также у меня много бежевого и коричневого белья». Не смотря на то, что секс-символ нередко появляется на страницах журналов обнаженной, Даша практически не выходит из дома без белья: «Очень редко хожу без белья. В спортзал надеваю специальное белье для занятий спортом. Так как я занимаюсь тайским боксом, моей груди нужна особенная поддержка». При этом Даше мало титула просто красивой женщины. Она претендует на недюжинный интеллект. «Мне нравится, когда мужчина отмечает не только мою красоту, но и ум. Внешность может сыграть важную роль только на первых порах, а долгосрочное сотрудничество может завязаться только при наличии у девушки таланта, профессионализма и целеустремленности», - считает Астафьева. По материалам ШОУ-Biz, фото «РупорИнфо», WebPark, Picfor