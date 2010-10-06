Ван Дамм загулял по полной (ФОТО)

Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм продолжает бередить сердца украинок. Знаменитость живет в Киеве с марта этого года. Он посещает киевские вечеринки, любит выпить и уделяет немало внимания местным красавицам. Одной из них даже удалось по-настоящему влюбить в себя актера. Ею стала жительница Кривого Рога Алена Каверина. Отношения парочки зашли так далеко, что девушка сделала на шее татуировку с инициалами любимого. А недавно в прессе даже пронесся слух, что Ван Дамм хочет даже развестись с женой Глэдис Португиз ради молодой украинки. Но Ван Дамм опроверг эту новость, заявив, что беззаветно любит свою жену и никогда ее не оставит. А Алена – просто его подруга. Тем не менее, роман с Аленой продолжается. Доказательством тому стало присутствие парочки в минувший уик-энд в киевском ресторане «Декаданс» на показе украинского дизайнера Олега Скирды. Актер и его спутница прибыли в заведение в компании их общего друга Александра Онищенко, и тут же к ним подсели еще несколько девушек модельной внешности. На звездный столик поставили ведерко со льдом и двумя бутылками водки. Ван Дамм «миксовал» алкоголь с тоником, а Алена предпочла кока-колу. Спустя некоторое время, видимо, звезде стало скучно с украинской пассией. Сначала он пытался подержать за руки всех красоток, сидящих рядом. Затем брюссельский мускул вообще оставил свою спутницу в гордом одиночестве. Каверина продолжала сидеть на диване, а актер оказался у лестницы с… другой девушкой. На глазах у Алены он обнимал незнакомку и позировал с ней для фото. Фанатке было на вид около 16 лет. При этом скандалов любимому Алена устраивать не стала, хотя обычно она не стесняется проявлять вспыльчивый нрав. Кстати, в этот вечер Каверина продемонстрировала новый цвет волос – перекрасилась из брюнетки в шатенку. Но даже эти перемены не удержали Ван Дамма рядом с Аленой. Покидали гости заведение далеко за полночь. Ван Дамм вместе с грустной любимой сел на заднее сиденье «Мерседеса», а на переднее уселась некая блондинка, которая также коротала время в ресторане в компании звездной пары. По материалам ,a href=http://www.blik.ua/content/view/35533/47>«Блик», фото: «Гламурчик»